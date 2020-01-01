Соняшникові поля Волині вперше вразила рідкісна небезпечна хвороба





Зокрема це виявили у Горохівському, Луцькому та Локачинському районах, –



Філодіями у вузькому розумінні називають спрощені черешки листків деяких рослин у вигляді листкової пластинки. У більш широкому розумінні філодіями можуть бути названі будь-які відхилення розвитку рослин, коли певні органи (наприклад, частини квітки) перетворюються на листки.



Оцінити масштаб розповсюдження хвороби на сьогодні складно через те, що соняшник починає цвісти. В літературі домінують дві основні причини утворення філодіїв соняшника. Першу узагальнено можна назвати одним словом – стрес (різної етіології), другу – зараження фітоплазмами. Науковці притримуються думки, що це ураження інфекційного походження, викликане фітоплазмами (паразитичні бактерії з клітинами розміром 1 мікрометра, які не мають клітинних стінок), наближені ближче до вірусів за особливістю розвитку. Перезараження рослин фітоплазмами здійснюється сисними шкідниками (цикадки, попелиця, листоблішки).



Проте на посівах соняшнику здійснювались обробки інсектицидами системної дії, тому спеціалісти агроформувань надають перевагу вірогідній версії неінфекційної природи виникнення цього явища, якому передували несприятливі та стресові умови розвитку рослин у фазу від 8 листків до початку цвітіння, різкі коливання денних та нічних температур, гербіцидний стрес тощо. Зі слів науковців поки, що надійних і перевірених методів лікування хвороби немає.



Для профілактики захворювання важливі здоровий посівний матеріал та наявність генетичної стійкості, контроль розвитку бур’янів (в т.ч. обкошування країв полів), а також надзвичайно важливим є контроль розвитку комах-переносників.



Рекомендується у фазу початку цвітіння соняшника провести обстеження посівів соняшника та облік заражених площ, рослин філодіями соняшнику. Це дасть можливість оцінити пристосованість гібридів, які використовуються в господарстві, щодо пристосованості їх до стресових умов, до агрорішень, здійснених в господарстві щодо вибору гібриду, строках посіву, здійснення заходів догляду за посівами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році на Волині вперше зафіксували прояв кошикових аномалій соняшнику - переродження трубчатих квіток у листові пластинки в середині кошика. Схожа аномалія отримала назву філодія.Зокрема це виявили у Горохівському, Луцькому та Локачинському районах, – повідомляють у головному Управлінні держпродспоживслужби у Волинській області.Філодіями у вузькому розумінні називають спрощені черешки листків деяких рослин у вигляді листкової пластинки. У більш широкому розумінні філодіями можуть бути названі будь-які відхилення розвитку рослин, коли певні органи (наприклад, частини квітки) перетворюються на листки.Оцінити масштаб розповсюдження хвороби на сьогодні складно через те, що соняшник починає цвісти. В літературі домінують дві основні причини утворення філодіїв соняшника. Першу узагальнено можна назвати одним словом – стрес (різної етіології), другу – зараження фітоплазмами. Науковці притримуються думки, що це ураження інфекційного походження, викликане фітоплазмами (паразитичні бактерії з клітинами розміром 1 мікрометра, які не мають клітинних стінок), наближені ближче до вірусів за особливістю розвитку. Перезараження рослин фітоплазмами здійснюється сисними шкідниками (цикадки, попелиця, листоблішки).Проте на посівах соняшнику здійснювались обробки інсектицидами системної дії, тому спеціалісти агроформувань надають перевагу вірогідній версії неінфекційної природи виникнення цього явища, якому передували несприятливі та стресові умови розвитку рослин у фазу від 8 листків до початку цвітіння, різкі коливання денних та нічних температур, гербіцидний стрес тощо. Зі слів науковців поки, що надійних і перевірених методів лікування хвороби немає.Для профілактики захворювання важливі здоровий посівний матеріал та наявність генетичної стійкості, контроль розвитку бур’янів (в т.ч. обкошування країв полів), а також надзвичайно важливим є контроль розвитку комах-переносників.Рекомендується у фазу початку цвітіння соняшника провести обстеження посівів соняшника та облік заражених площ, рослин філодіями соняшнику. Це дасть можливість оцінити пристосованість гібридів, які використовуються в господарстві, щодо пристосованості їх до стресових умов, до агрорішень, здійснених в господарстві щодо вибору гібриду, строках посіву, здійснення заходів догляду за посівами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію