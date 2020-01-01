Ексрегіонал став радником Погуляйка
Сьогодні, 15:50
Колишнього першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Лобача призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
Про це ІА "Конкурент" повідомили у пресслужбі адміністрації.
Як зазначили в ОДА, Лобач починає працювати від 28 липня.
Нагадаємо, Юрій Лобач у 2010 році очолював Іваничівську РДА, а з грудня 2010-го по лютий 2014-го працював першим заступником голови Волиньради. В обласній раді він представляв "Партію регіонів".
До слова, нещодавно у Волинській ОДА звільнили заступницю Погуляйка Тетяну Щербак та його радника Еміля Мікаїлова.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили у пресслужбі адміністрації.
Як зазначили в ОДА, Лобач починає працювати від 28 липня.
Нагадаємо, Юрій Лобач у 2010 році очолював Іваничівську РДА, а з грудня 2010-го по лютий 2014-го працював першим заступником голови Волиньради. В обласній раді він представляв "Партію регіонів".
До слова, нещодавно у Волинській ОДА звільнили заступницю Погуляйка Тетяну Щербак та його радника Еміля Мікаїлова.
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