Ексрегіонал став радником Погуляйка

Юрія Лобача призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.



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Як зазначили в ОДА, Лобач починає працювати від 28 липня.



Нагадаємо, Юрій Лобач у 2010 році очолював Іваничівську РДА, а з грудня 2010-го по лютий 2014-го працював першим заступником голови Волиньради. В обласній раді він представляв "Партію регіонів".



До слова, нещодавно у Волинській ОДА звільнили заступницю Погуляйка Тетяну Щербак та його радника Еміля Мікаїлова.

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