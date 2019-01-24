Українець, який два місяці хворів на COVID-19, розповів про тяжкі наслідки недуги. ВІДЕО





Як говориться в сюжеті "Фактів" на ICTV, одесит поборов коронавірус чотири місяці тому, але наслідки захворювання не пройшли, - пише



"З моменту хвороби пройшло вже чотири місяці. У мене залишилися фіброз в легенях і порушення терморегуляції. Якщо в кімнаті тепло, у мене відразу підніметься температура, і навпаки – там, де холодно, вона буде знижуватися. Тобто, мій організм перестав регулювати температуру на рівні 36,6 градусів", – розповів Головкін.



За словами медиків, такі наслідки виникли після ускладнення від запалення легенів. Також хлопець поскаржився на хронічну втому.



"Лікарі прогнозують, що ці симптоми зникнуть не раніше, ніж через рік. Фиброз мені порадили лікувати в Швейцарії, але зараз це фізично неможливо, так як кордони закриті. Щодо терморегуляції, вона повинна зникнути сама", – поділився одесит.



Головкін застеріг тих, хто думає, що коронавірусу не існує.



"Можу сказати точно, що коронавірус таки існує. Хворів я, хворіли члени моєї сім'ї. Двоє знайомих (у віці до 40 років), на жаль, вірус не подолали", – розповів українець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Максима Головкіна, у якого першого в Одесі зафіксували COVID-19, після одужання залишилося декілька симптомів хвороби.Як говориться в сюжеті "Фактів" на ICTV, одесит поборов коронавірус чотири місяці тому, але наслідки захворювання не пройшли, - пише Обозреватель "З моменту хвороби пройшло вже чотири місяці. У мене залишилися фіброз в легенях і порушення терморегуляції. Якщо в кімнаті тепло, у мене відразу підніметься температура, і навпаки – там, де холодно, вона буде знижуватися. Тобто, мій організм перестав регулювати температуру на рівні 36,6 градусів", – розповів Головкін.За словами медиків, такі наслідки виникли після ускладнення від запалення легенів. Також хлопець поскаржився на хронічну втому."Лікарі прогнозують, що ці симптоми зникнуть не раніше, ніж через рік. Фиброз мені порадили лікувати в Швейцарії, але зараз це фізично неможливо, так як кордони закриті. Щодо терморегуляції, вона повинна зникнути сама", – поділився одесит.Головкін застеріг тих, хто думає, що коронавірусу не існує."Можу сказати точно, що коронавірус таки існує. Хворів я, хворіли члени моєї сім'ї. Двоє знайомих (у віці до 40 років), на жаль, вірус не подолали", – розповів українець.

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