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На кордоні з Польщею затримали українця на краденому електрокарі

На кордоні з Польщею затримали українця на краденому електрокарі
Громадянин України намагався вивезти на евакуаторі через пункт пропуску в Дорогуську електромобіль Tesla.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, 37-річного чоловіка затримали, а його авто вартістю близько 400 тисяч злотих конфіскували.

Під час перевірки виявилося, що Tesla (модель Х) перебуває в розшуку. Електромобіль раніше був викрадений в Іспанії. Українця допитали в якості свідка. Чоловіку поки не висунули звинувачень, бо намагаються з’ясувати, чи він просто виконував чиєсь замовлення на перевезення авто, чи був свідомий, що Tesla крадена.

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Теги: Дорогуськ, авто, українці
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