На кордоні з Польщею затримали українця на краденому електрокарі





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Під час перевірки виявилося, що Tesla (модель Х) перебуває в розшуку. Електромобіль раніше був викрадений в Іспанії. Українця допитали в якості свідка. Чоловіку поки не висунули звинувачень, бо намагаються з’ясувати, чи він просто виконував чиєсь замовлення на перевезення авто, чи був свідомий, що Tesla крадена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України намагався вивезти на евакуаторі через пункт пропуску в Дорогуську електромобіль Tesla.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, 37-річного чоловіка затримали, а його авто вартістю близько 400 тисяч злотих конфіскували.Під час перевірки виявилося, що Tesla (модель Х) перебуває в розшуку. Електромобіль раніше був викрадений в Іспанії. Українця допитали в якості свідка. Чоловіку поки не висунули звинувачень, бо намагаються з’ясувати, чи він просто виконував чиєсь замовлення на перевезення авто, чи був свідомий, що Tesla крадена.

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