На вулицях Луцька розпочали встановлювати сучасне освітлення. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:27
У Луцьку розпочали реалізацію найбільш масштабного за весь час проекту із заміни старого освітлення на нове та сучасне LED-освітлення на 25 вулицях та проспектах міста.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За словами Поліщука, вже опрацювали вулицю Шопена і перейшли на проспект Соборності.
Так, сучасне LED-освітлення встановлять на таких вулицях:
Потебні
Гнідавська
Володимирська
Львівська
Ківерцівська
Гордіюк
Глушець
Президента Грушевського
Перемоги
Василя Мойсея
Коперніка
Шопена
Відродження
Соборності
Січова
Ветеранів
Кравчука
Ковельська
Данила Галицького
Яровиця
Гулака-Артемоського
Наливайка
Теремнівська
Карпенка-Карого
Героїв УПА
За сприятливих погодніх умов планують завершити роботи до 1 жовтня цього року.
Сучасне LED-освітлення має ряд суттєвих переваг:
1. Підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах за рахунок кращої видимості пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху.
2. Покращення естетичної привабливості вулиць. Гарно та професійно освітлена вулиця виглядає значно більш привабливо і сучасно, ніж напівтемна.
3. Економія бюджетних коштів. LED освітлення потребує щонайменше на 30% менше електроенергії у порівнянні зі звичайними лампами розжарювання.
4. Створення резервного фонду світильників, замість яких будуть встановлені LED. Існуючі світильники, які незабаром будуть демонтовані можна буде розмістити на другорядних вулицях без освітлення.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За словами Поліщука, вже опрацювали вулицю Шопена і перейшли на проспект Соборності.
Так, сучасне LED-освітлення встановлять на таких вулицях:
Потебні
Гнідавська
Володимирська
Львівська
Ківерцівська
Гордіюк
Глушець
Президента Грушевського
Перемоги
Василя Мойсея
Коперніка
Шопена
Відродження
Соборності
Січова
Ветеранів
Кравчука
Ковельська
Данила Галицького
Яровиця
Гулака-Артемоського
Наливайка
Теремнівська
Карпенка-Карого
Героїв УПА
За сприятливих погодніх умов планують завершити роботи до 1 жовтня цього року.
Сучасне LED-освітлення має ряд суттєвих переваг:
1. Підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах за рахунок кращої видимості пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху.
2. Покращення естетичної привабливості вулиць. Гарно та професійно освітлена вулиця виглядає значно більш привабливо і сучасно, ніж напівтемна.
3. Економія бюджетних коштів. LED освітлення потребує щонайменше на 30% менше електроенергії у порівнянні зі звичайними лампами розжарювання.
4. Створення резервного фонду світильників, замість яких будуть встановлені LED. Існуючі світильники, які незабаром будуть демонтовані можна буде розмістити на другорядних вулицях без освітлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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