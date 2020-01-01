На Волині чиновниця приховала будинок за мільйон

Посадовицю Головного управління статистики у Волинській області підозрюють у приховуванні майна вартістю майже 1 мільйон гривень.Слідчі вважають, що чиновниця, обіймаючи посаду державної служби, двічі, подаючи декларації за 2018 та 2019 роки, приховала інформацію про наявність у неї житлового будинку, побудованого, але не прийнятого в експлуатацію, вартістю майже 1 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської областіТриває досудове розслідування.До слова, санкцією ст. 366-1 КК України за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.