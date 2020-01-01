На Волині чиновниця приховала будинок за мільйон
Сьогодні, 15:35
Посадовицю Головного управління статистики у Волинській області підозрюють у приховуванні майна вартістю майже 1 мільйон гривень.
Слідчі вважають, що чиновниця, обіймаючи посаду державної служби, двічі, подаючи декларації за 2018 та 2019 роки, приховала інформацію про наявність у неї житлового будинку, побудованого, але не прийнятого в експлуатацію, вартістю майже 1 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області
Триває досудове розслідування.
До слова, санкцією ст. 366-1 КК України за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідчі вважають, що чиновниця, обіймаючи посаду державної служби, двічі, подаючи декларації за 2018 та 2019 роки, приховала інформацію про наявність у неї житлового будинку, побудованого, але не прийнятого в експлуатацію, вартістю майже 1 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області
Триває досудове розслідування.
До слова, санкцією ст. 366-1 КК України за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
Сьогодні, 16:04
Ексрегіонал став радником Погуляйка
Сьогодні, 15:50
На Волині чиновниця приховала будинок за мільйон
Сьогодні, 15:35
На кордоні з Польщею затримали українця на краденому електрокарі
Сьогодні, 14:48