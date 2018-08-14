На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
Сьогодні, 16:04
На Теремнівських ставках втопився житель Ківерців.
Трагедія трапилася в суботу, 25 липня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в управлінні Національної поліції у Волинській області, 25 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що чоловік пішов купатися та втопився.
«Виявилося, що це 32-річний житель Ківерець. Труп направили на судово-медичну експертизу», – сказали в управлінні Нацполіції.
Поліцейських викликали перехожі.
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Трагедія трапилася в суботу, 25 липня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в управлінні Національної поліції у Волинській області, 25 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що чоловік пішов купатися та втопився.
«Виявилося, що це 32-річний житель Ківерець. Труп направили на судово-медичну експертизу», – сказали в управлінні Нацполіції.
Поліцейських викликали перехожі.
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