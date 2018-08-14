вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік

На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
На Теремнівських ставках втопився житель Ківерців.

Трагедія трапилася в суботу, 25 липня.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в управлінні Національної поліції у Волинській області, 25 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що чоловік пішов купатися та втопився.

«Виявилося, що це 32-річний житель Ківерець. Труп направили на судово-медичну експертизу», – сказали в управлінні Нацполіції.

Поліцейських викликали перехожі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Теремнівські ставки, утоплення, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік за 10 тисяч доларів продавав місце на кладовищі
Сьогодні, 16:41
У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:22
На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
Сьогодні, 16:04
Ексрегіонал став радником Погуляйка
Сьогодні, 15:50
На Волині чиновниця приховала будинок за мільйон
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
На Волині у річці втопився молодий чоловік На Волині у річці втопився молодий чоловік
14 серпень, 2018, 10:39
На Волині втопився молодий чоловік На Волині втопився молодий чоловік
15 червень, 2018, 09:18
На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
В озері на Волині знайшли тіло чоловіка В озері на Волині знайшли тіло чоловіка
23 липень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «СКФ Україна» у Луцьку – два нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 17:02
 0
У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні
Сьогодні, 16:50
 0
У Києві чоловік за 10 тисяч доларів продавав місце на кладовищі
Сьогодні, 16:41
 0
У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:22
 0
На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8