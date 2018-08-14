На Теремнівських ставках втопився молодий чоловік





Трагедія трапилася в суботу, 25 липня.



Як повідомили Інформаційному агентству



«Виявилося, що це 32-річний житель Ківерець. Труп направили на судово-медичну експертизу», – сказали в управлінні Нацполіції.



Поліцейських викликали перехожі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Теремнівських ставках втопився житель Ківерців.Трагедія трапилася в суботу, 25 липня.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в управлінні Національної поліції у Волинській області, 25 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що чоловік пішов купатися та втопився.«Виявилося, що це 32-річний житель Ківерець. Труп направили на судово-медичну експертизу», – сказали в управлінні Нацполіції.Поліцейських викликали перехожі.

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