У західних областях України оголосили штормове попередження





Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



За даними УкрГідрометцентру, вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на серпень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Заході України 29 липня.Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.За даними УкрГідрометцентру, вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію