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У західних областях України оголосили штормове попередження

У західних областях України оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Заході України 29 липня.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

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Теги: штормове попередження, Захід України
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