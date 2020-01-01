У західних областях України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:22
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Заході України 29 липня.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
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Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на серпень
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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