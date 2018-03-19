У Києві чоловік за 10 тисяч доларів продавав місце на кладовищі

У Києві затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв оформити дозвіл на поховання померлої жінки на напівзакритому столичному кладовищі.Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, пообіцяв чоловікові, у якого померла родичка, вплинути на службових осіб комунального підприємства з метою отримання дозволу на її поховання на території одного кладовища, розташованого у Деснянському районі Києва.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання ним 10 тис. доларів США від заявника.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненні цього злочину.