У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні
Сьогодні, 16:50
У Луцьку невідомі особи проникли до велокав'ярні на вулиці Лесі Українки.
Інцидент трапився вночі на 28 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили заявника та двох хлопців 17-ти і 19-ти років. Їх затримали на місці події, один з них перебував всередині велокав’ярні.
Про факт проникнення у велокав’ярню повідомили батьків та одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП. Патрульні забезпечили охорону місця події.
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Інцидент трапився вночі на 28 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили заявника та двох хлопців 17-ти і 19-ти років. Їх затримали на місці події, один з них перебував всередині велокав’ярні.
Про факт проникнення у велокав’ярню повідомили батьків та одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП. Патрульні забезпечили охорону місця події.
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