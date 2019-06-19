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У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні

У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні
У Луцьку невідомі особи проникли до велокав'ярні на вулиці Лесі Українки.

Інцидент трапився вночі на 28 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили заявника та двох хлопців 17-ти і 19-ти років. Їх затримали на місці події, один з них перебував всередині велокав’ярні.

Про факт проникнення у велокав’ярню повідомили батьків та одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП. Патрульні забезпечили охорону місця події.

У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні
У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні

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Теги: велокав’ярня, Луцьк
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