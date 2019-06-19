У центрі Луцька двоє молодиків вночі проникли до велокав’ярні





Інцидент трапився вночі на 28 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.



Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили заявника та двох хлопців 17-ти і 19-ти років. Їх затримали на місці події, один з них перебував всередині велокав’ярні.



Про факт проникнення у велокав’ярню повідомили батьків та одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП. Патрульні забезпечили охорону місця події.





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