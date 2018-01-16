Судитимуть крадія лісу, який за 1,5 тисячі доларів хотів «порішати» з волинським поліцейським





Нагадаємо, що вночі 17 червня 2020 року



Своїми діями чоловік заподіяв державному підприємству «Горохівське лісомисливське господарство» істотну шкоду на суму майже 60 тис грн.



Аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне та повернути вилучене авто з вантажем, молодик вирішив залагодити питання з поліцією за гроші.



У момент надання неправомірної вигоди начальнику слідчого відділення, який повідомив про пропозицію у передбачений законом спосіб, його і викрили правоохоронці.



Чоловіка обвинувачують у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до восьми років позбавлення волі).



Окрім того, за процесуального керівництва Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури молодику повідомлено про підозру у незаконному перевезенні незаконно зрубаних дерев (ч. 1 ст. 246 КК України).



Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річного жителя Львівщини судитимуть за хабар начальнику слідчого відділення Горохівського відділу поліції.Нагадаємо, що вночі 17 червня 2020 року молодика викрили правоохоронці , коли він у лісовому масиві поблизу села Гектари Горохівського району, завантаживши у мікроавтобус п’ять колод дуба, незаконно їх перевозив, - пише прокуратура Волинської областіСвоїми діями чоловік заподіяв державному підприємству «Горохівське лісомисливське господарство» істотну шкоду на суму майже 60 тис грн.Аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне та повернути вилучене авто з вантажем, молодик вирішив залагодити питання з поліцією за гроші.У момент надання неправомірної вигоди начальнику слідчого відділення, який повідомив про пропозицію у передбачений законом спосіб, його і викрили правоохоронці.Чоловіка обвинувачують у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до восьми років позбавлення волі).Окрім того, за процесуального керівництва Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури молодику повідомлено про підозру у незаконному перевезенні незаконно зрубаних дерев (ч. 1 ст. 246 КК України).Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

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