У Луцьку жителі багатоповерхівки 5 днів сидять без води через сусідів. ВІДЕО





Про це Ніна Максимчук.



Води в будинку немає з 24 липня. Саме того дня прорвало трубу в одній з квартир. Приїхали комунальники та перекрили воду. Заступник директора ЖКП №3 Олександр Мартинюк, яке обслуговує цей будинок, розповів, що для того, аби ввімкнути воду на стояку – необхідно потрапити у квартиру №46 та встановити причину підтоплення.



Але у тій квартирі наразі ніхто не проживає. Колишні сусіди-пенсіонери померли. Рік тому у квартири з’явилися нові власники.



"Дзвонили в ЖЕК, дзвонили на гарячу лінію. Там сказали, що ми знаємо цю проблему, не можуть знайти господарів. Оскільки приватна квартира – ми не маємо права зривати замка" - каже сусідка Ніна Максимчук.



Комунальники зробили запит в реєстр речових справ, щоб з'ясувати хто є власником квартири, а також звернулись до поліції, щоб його розшукати.



"Проникнути у житло ми не маємо права, лише з дозволу суду. А це займе як мінімум 2 місяці часу на розгляд даної справи", - розповів заступник директора ЖКП №3 Олександр Мартинюк.



Впродовж дня до власниці квартири додзвонились комунальники. Донька власниці пообіцяла сьогодні, 28 липня, приїхати до Луцька і відкрити квартиру комунальникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятий день жителі будинку по проспекту Грушевського, 1 у Луцьку сидять без води через сусідів, в яких у квартирі прорвало трубу. Власників цього помешкання мешканці не знають і не можуть знайти.Про це Суспільному розповіла жителька другого під’їздуВоди в будинку немає з 24 липня. Саме того дня прорвало трубу в одній з квартир. Приїхали комунальники та перекрили воду. Заступник директора ЖКП №3, яке обслуговує цей будинок, розповів, що для того, аби ввімкнути воду на стояку – необхідно потрапити у квартиру №46 та встановити причину підтоплення.Але у тій квартирі наразі ніхто не проживає. Колишні сусіди-пенсіонери померли. Рік тому у квартири з’явилися нові власники."Дзвонили в ЖЕК, дзвонили на гарячу лінію. Там сказали, що ми знаємо цю проблему, не можуть знайти господарів. Оскільки приватна квартира – ми не маємо права зривати замка" - каже сусідка Ніна Максимчук.Комунальники зробили запит в реєстр речових справ, щоб з'ясувати хто є власником квартири, а також звернулись до поліції, щоб його розшукати."Проникнути у житло ми не маємо права, лише з дозволу суду. А це займе як мінімум 2 місяці часу на розгляд даної справи", - розповів заступник директора ЖКП №3 Олександр Мартинюк.Впродовж дня до власниці квартири додзвонились комунальники. Донька власниці пообіцяла сьогодні, 28 липня, приїхати до Луцька і відкрити квартиру комунальникам.

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