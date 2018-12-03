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У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С

У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С
У Луцьку 92 людини обстежили на гепатит С та ВІЛ під час акції до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. 60 осіб також пройшли діагностику на інфікування вірусом гепатиту В.

Результати обстеження опублікували на сторінці ВОЦГЗ.

Нагадаємо, сьогодні на Театральному майдані безкоштовно тестували на гепатити С та В і ВІЛ.

За результатами експрес-тестування, хворих на гепатит В та ВІЛ не виявили.

З 92-х осіб, обстежених на гепатит С, 1 результат виявився вперше позитивним (1,2% з обстежених). Ще 8 осіб знали про свій статус і звернулись за тестуванням, аби його перевірити.

Акція громадського здоров’я відбулась за сприяння КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом» Волинський Снід-Центр, БФ «Шанс».

За даними Центру громадського здоров’я України, кількість інфікованих гепатитом С в Україні оцінюється у 1 млн 300 тис. людей, а гепатитом В — у понад 500 тис. людей.

Вірусні гепатити В і С становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми (раку печінки) спричинені саме вірусними гепатитами.

Вчасне діагностування вірусних гепатитів є надзвичайно важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна запобігти серйозним ускладненням та ураженню печінки. Тож тема цьогорічного Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами «Знайди мільйон!» - надзвичайно актуальна, адже вчасна діагностика рятує від важких ускладнень та перериває ланцюжок інфікування.

Вірусний гепатит С виліковний у 95% випадків. Лікування триває від 12 до 24 тижнів. Вірусний гепатит В потребує пожиттєвого лікування. Однак завдяки вчасному та регулярному прийому лікарських засобів, розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати за державний кошт.

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Теги: Луцьк, тестування, гепатити, ВІЛ
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