У Луцьку під час безкоштовного обстеження в однієї людини виявили гепатит С





Результати



Нагадаємо, сьогодні на Театральному майдані безкоштовно тестували на гепатити С та В і ВІЛ.



За результатами експрес-тестування, хворих на гепатит В та ВІЛ не виявили.



З 92-х осіб, обстежених на гепатит С, 1 результат виявився вперше позитивним (1,2% з обстежених). Ще 8 осіб знали про свій статус і звернулись за тестуванням, аби його перевірити.



Акція громадського здоров’я відбулась за сприяння КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом» Волинський Снід-Центр, БФ «Шанс».



За даними Центру громадського здоров’я України, кількість інфікованих гепатитом С в Україні оцінюється у 1 млн 300 тис. людей, а гепатитом В — у понад 500 тис. людей.



Вірусні гепатити В і С становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми (раку печінки) спричинені саме вірусними гепатитами.



Вчасне діагностування вірусних гепатитів є надзвичайно важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна запобігти серйозним ускладненням та ураженню печінки. Тож тема цьогорічного Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами «Знайди мільйон!» - надзвичайно актуальна, адже вчасна діагностика рятує від важких ускладнень та перериває ланцюжок інфікування.



Вірусний гепатит С виліковний у 95% випадків. Лікування триває від 12 до 24 тижнів. Вірусний гепатит В потребує пожиттєвого лікування. Однак завдяки вчасному та регулярному прийому лікарських засобів, розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати за державний кошт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 92 людини обстежили на гепатит С та ВІЛ під час акції до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. 60 осіб також пройшли діагностику на інфікування вірусом гепатиту В.Результати обстеження опублікували на сторінці ВОЦГЗ.Нагадаємо, сьогодні натестували на гепатити С та В і ВІЛ.За результатами експрес-тестування, хворих на гепатит В та ВІЛ не виявили.З 92-х осіб, обстежених на гепатит С, 1 результат виявився вперше позитивним (1,2% з обстежених). Ще 8 осіб знали про свій статус і звернулись за тестуванням, аби його перевірити.Акція громадського здоров’я відбулась за сприяння КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом» Волинський Снід-Центр, БФ «Шанс».За даними Центру громадського здоров’я України, кількість інфікованих гепатитом С в Україні оцінюється у 1 млн 300 тис. людей, а гепатитом В — у понад 500 тис. людей.Вірусні гепатити В і С становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми (раку печінки) спричинені саме вірусними гепатитами.Вчасне діагностування вірусних гепатитів є надзвичайно важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна запобігти серйозним ускладненням та ураженню печінки. Тож тема цьогорічного Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами «Знайди мільйон!» - надзвичайно актуальна, адже вчасна діагностика рятує від важких ускладнень та перериває ланцюжок інфікування.Вірусний гепатит С виліковний у 95% випадків. Лікування триває від 12 до 24 тижнів. Вірусний гепатит В потребує пожиттєвого лікування. Однак завдяки вчасному та регулярному прийому лікарських засобів, розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати за державний кошт.

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