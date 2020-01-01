Які дороги на Волині відремонтували цьогоріч. ПЕРЕЛІК





Загалом в рамках стратегії, прийнятою урядом з ініціативи президента України, цьогоріч планується відновити рекордну за часи незалежності нашої держави кількість автомобільних доріг – понад 6 тисяч кілометрів, 2,5 тисячі з яких – дороги, перебувають на балансах ОДА та місцевих рад,



Що ж стосується Волині, то до кінця року передбачається здійснити капітальний та поточний середній ремонт 33 доріг місцевого значення загальною протяжністю 91,09 км та 66 доріг комунальної власності, протяжність яких становить 47,5 км.



Реалізація ремонтних робіт здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, для Волині на ці цілі з держбюджету виділені кошти у сумі 781,5 млн грн, з них на дороги місцевого значення – 590,7 млн грн та 43,047 млн грн – це залишок минулих років, а також 147,7 млн грн. – на модернізацію доріг комунальної власності.



Більша частина з цих коштів, тобто 411, 975 млн грн., уже надійшли в область від держави. У свою чергу з місцевих бюджетів передбачили виділити цьогоріч загалом 92,7 млн грн на ремонт доріг, що перебувають на балансах місцевих рад.



За інформацією департаменту інфраструктури облдержадміністрації, на кінець липня уже ввели в експлуатацію 4 об’єкти поточного середнього ремонту доріг місцевого значення протяжністю 19,6 км, зокрема: дороги С 030223 Угринів-Дубова Корчма Горохівського району, C 030809 (М-19)-Липини-Борохів Луцького та Ківерцівського районів, О 031379 Рожище-Носачевичі - Луків – Колки - /Р-14/ - /Т-03-10/-Калинівка-Гораймівка-Майдан-Липненський км 9+700-км 17+400 Рожищенського району та О 031379 Рожище-Носачевичі – Луків-Колки-/Р-14/ - /Т-03-10/-Калинівка- Гораймівка-Майдан-Липненський км 62+300 - км 63+900 Маневицького району.



Окрім того, завершуються ремонтні роботи ще на 4-х об’єктах капітального та поточного середнього ремонту доріг місцевого значення (загальна протяжність 26,593 км): дороги С 030705 Тумин-Губин-(Н-22) від км 5+592-км 7+585 Локачинського району, О 031600 Шацьк –Залісся-Грабове-Старовойтове - (М-07) км 0+000-км 0+600 Шацького району, О 030101 Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-а/д Р-15-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі-а/д Н-22 км 40+100 - км 49+013 Володимир-Волинського району та дорога О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-(М-07) - Комарове-Розничі-(Р-14) на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000 Маневицького району.



Що ж стосуються модернізації доріг комунальної власності, то вже на 8 об’єктах завершені ремонтні роботи. Зокрема, вже оновлені дороги по вул. Партизанська у смт Цумань Ківерцівського району, вул. Садова у с. Привітне Локачинського району, вул. Першотравнева у с. Дубове Ковельського району, а також під’їзні дороги до КП «Маневицька центральна районна лікарня» та провулок Набережний у с.Світязь Шацького району. У Луцькому районі відремонтовані 3 дороги – по вул. Ветеранів у с.Сарнівка, вул. Східна у с.Підгайці та вул. Гірська у с.Воротнів.



«Ці інвестиції у дорожню інфраструктуру були вкрай необхідними, адже в державі майже всі дороги потребували ремонту, третина з яких – капітального, – переконаний голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Стан українських, у тому числі й волинських доріг, далекий від європейських, однак, реалізація Дорожньої стратегії дозволить не лише модернізувати їх, а й відповідно покращити логістику та сприяти економічному зростанню регіонів та країни в цілому».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 140 км доріг місцевого значення та доріг комунальної власності будуть модернізовані на Волині до кінця року.Загалом в рамках стратегії, прийнятою урядом з ініціативи президента України, цьогоріч планується відновити рекордну за часи незалежності нашої держави кількість автомобільних доріг – понад 6 тисяч кілометрів, 2,5 тисячі з яких – дороги, перебувають на балансах ОДА та місцевих рад, повідомляє Волинська ОДА.Що ж стосується Волині, то до кінця року передбачається здійснити капітальний та поточний середній ремонт 33 доріг місцевого значення загальною протяжністю 91,09 км та 66 доріг комунальної власності, протяжність яких становить 47,5 км.Реалізація ремонтних робіт здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, для Волині на ці цілі з держбюджету виділені кошти у сумі 781,5 млн грн, з них на дороги місцевого значення – 590,7 млн грн та 43,047 млн грн – це залишок минулих років, а також 147,7 млн грн. – на модернізацію доріг комунальної власності.Більша частина з цих коштів, тобто 411, 975 млн грн., уже надійшли в область від держави. У свою чергу з місцевих бюджетів передбачили виділити цьогоріч загалом 92,7 млн грн на ремонт доріг, що перебувають на балансах місцевих рад.За інформацією департаменту інфраструктури облдержадміністрації, на кінець липня уже ввели в експлуатацію 4 об’єкти поточного середнього ремонту доріг місцевого значення протяжністю 19,6 км, зокрема: дороги С 030223 Угринів-Дубова Корчма Горохівського району, C 030809 (М-19)-Липини-Борохів Луцького та Ківерцівського районів, О 031379 Рожище-Носачевичі - Луків – Колки - /Р-14/ - /Т-03-10/-Калинівка-Гораймівка-Майдан-Липненський км 9+700-км 17+400 Рожищенського району та О 031379 Рожище-Носачевичі – Луків-Колки-/Р-14/ - /Т-03-10/-Калинівка- Гораймівка-Майдан-Липненський км 62+300 - км 63+900 Маневицького району.Окрім того, завершуються ремонтні роботи ще на 4-х об’єктах капітального та поточного середнього ремонту доріг місцевого значення (загальна протяжність 26,593 км): дороги С 030705 Тумин-Губин-(Н-22) від км 5+592-км 7+585 Локачинського району, О 031600 Шацьк –Залісся-Грабове-Старовойтове - (М-07) км 0+000-км 0+600 Шацького району, О 030101 Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-а/д Р-15-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі-а/д Н-22 км 40+100 - км 49+013 Володимир-Волинського району та дорога О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-(М-07) - Комарове-Розничі-(Р-14) на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000 Маневицького району.Що ж стосуються модернізації доріг комунальної власності, то вже на 8 об’єктах завершені ремонтні роботи. Зокрема, вже оновлені дороги по вул. Партизанська у смт Цумань Ківерцівського району, вул. Садова у с. Привітне Локачинського району, вул. Першотравнева у с. Дубове Ковельського району, а також під’їзні дороги до КП «Маневицька центральна районна лікарня» та провулок Набережний у с.Світязь Шацького району. У Луцькому районі відремонтовані 3 дороги – по вул. Ветеранів у с.Сарнівка, вул. Східна у с.Підгайці та вул. Гірська у с.Воротнів.«Ці інвестиції у дорожню інфраструктуру були вкрай необхідними, адже в державі майже всі дороги потребували ремонту, третина з яких – капітального, – переконаний голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Стан українських, у тому числі й волинських доріг, далекий від європейських, однак, реалізація Дорожньої стратегії дозволить не лише модернізувати їх, а й відповідно покращити логістику та сприяти економічному зростанню регіонів та країни в цілому».

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