Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора
Сьогодні, 19:42
22 жовтня у Луцькому національному технічному університеті відбудуться вибори ректора.
Про це ІА "Конкурент" повідомив очільник вишу Петро Савчук.
Науковець зазначив, що незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, волевиявлення студентів та працівників ЛНТУ відбудеться.
З його слів, ВНЗ планує відновити навчання з 22 вересня, що дозволить обрати делегатів серед студентів (відповідно до правил, під час виборів ректора, 15% виборців повинні складати студенти) та провести голосування.
Савчук зазначив, що буде брати участь у виборах та боротиметься за право керувати ЛНТУ ще 5 років.
"Нам вдалося зібрати чудову команду та продемонструвати хороші результати. Я впевнений, що ми зможемо ще краще розвинути університет в наступні роки. Вважаю, що буде неправильно зупинитися на половині дороги", – зазначив Петро Савчук.
Ректор пообіцяв забезпечити чесні та прозорі вибори.
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Про це ІА "Конкурент" повідомив очільник вишу Петро Савчук.
Науковець зазначив, що незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, волевиявлення студентів та працівників ЛНТУ відбудеться.
З його слів, ВНЗ планує відновити навчання з 22 вересня, що дозволить обрати делегатів серед студентів (відповідно до правил, під час виборів ректора, 15% виборців повинні складати студенти) та провести голосування.
Савчук зазначив, що буде брати участь у виборах та боротиметься за право керувати ЛНТУ ще 5 років.
"Нам вдалося зібрати чудову команду та продемонструвати хороші результати. Я впевнений, що ми зможемо ще краще розвинути університет в наступні роки. Вважаю, що буде неправильно зупинитися на половині дороги", – зазначив Петро Савчук.
Ректор пообіцяв забезпечити чесні та прозорі вибори.
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