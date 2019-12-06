Очільник Луцького НТУ братиме участь у виборах ректора

Луцькому національному технічному університеті відбудуться вибори ректора.



Про це Петро Савчук.



Науковець зазначив, що незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, волевиявлення студентів та працівників ЛНТУ відбудеться.



З його слів, ВНЗ планує відновити навчання з 22 вересня, що дозволить обрати делегатів серед студентів (відповідно до правил, під час виборів ректора, 15% виборців повинні складати студенти) та провести голосування.



Савчук зазначив, що буде брати участь у виборах та боротиметься за право керувати ЛНТУ ще 5 років.



"Нам вдалося зібрати чудову команду та продемонструвати хороші результати. Я впевнений, що ми зможемо ще краще розвинути університет в наступні роки. Вважаю, що буде неправильно зупинитися на половині дороги", – зазначив Петро Савчук.



Ректор пообіцяв забезпечити чесні та прозорі вибори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 жовтня увідбудуться вибори ректора.Про це ІА "Конкурент" повідомив очільник вишуНауковець зазначив, що незважаючи на складнощі, які виникли через епідемію коронавірусу, волевиявлення студентів та працівників ЛНТУ відбудеться.З його слів, ВНЗ планує відновити навчання з 22 вересня, що дозволить обрати делегатів серед студентів (відповідно до правил, під час виборів ректора, 15% виборців повинні складати студенти) та провести голосування.Савчук зазначив, що буде брати участь у виборах та боротиметься за право керувати ЛНТУ ще 5 років."Нам вдалося зібрати чудову команду та продемонструвати хороші результати. Я впевнений, що ми зможемо ще краще розвинути університет в наступні роки. Вважаю, що буде неправильно зупинитися на половині дороги", – зазначив Петро Савчук.Ректор пообіцяв забезпечити чесні та прозорі вибори.

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