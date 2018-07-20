У Луцьку перепоховали останки євреїв. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Сьогодні відбулось перепоховання останків луцьких євреїв на меморіалі пам’яті “Місце розстрілу євреїв луцького гетто”.
В поминальному обряді взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, голова правління іудейської ортодоксальної громади Луцька Мойше Меїр Матусовський та представники єврейської громади Луцька, йдеться на сайті Луцької міськради.
Мойше Меїр Матусовський розповів, що попередньо останки були захоронені на кладовищі по проспекту Волі, 54 на місці старого єврейського кладовища. Однак проблема полягала у тому, кладовище не було діючим, а отже душі померлих не могли знайти спокою. Іудейська ортодоксальна громада Луцька звернулась до міської влади, попросивши провести процес перепоховання на освяченому місці меморіалу “Місце розстрілу євреїв луцького гетто”.
“Достатньо поховати останки на території дійсного кладовища. З того моменту душі людей, чиї кістки було перепоховано, знайшли спокій на небесах”, - зазначив голова правління іудейської громади.
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В поминальному обряді взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, голова правління іудейської ортодоксальної громади Луцька Мойше Меїр Матусовський та представники єврейської громади Луцька, йдеться на сайті Луцької міськради.
Мойше Меїр Матусовський розповів, що попередньо останки були захоронені на кладовищі по проспекту Волі, 54 на місці старого єврейського кладовища. Однак проблема полягала у тому, кладовище не було діючим, а отже душі померлих не могли знайти спокою. Іудейська ортодоксальна громада Луцька звернулась до міської влади, попросивши провести процес перепоховання на освяченому місці меморіалу “Місце розстрілу євреїв луцького гетто”.
“Достатньо поховати останки на території дійсного кладовища. З того моменту душі людей, чиї кістки було перепоховано, знайшли спокій на небесах”, - зазначив голова правління іудейської громади.
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