29 липня на Волині: гортаючи календар

Михайло Шелеп (на фото).



Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.



Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.



29 липня 2009-го почесним громадянином Луцька став екс-депутат Верховної Ради Олександр Гудима.

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