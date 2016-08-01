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До Землі наближається астероїд

До Землі наближається астероїд
У NASA повідомили про наближення до Землі астероїда 2009 PQ1.

Про це інформує Суспільне, посилаючись на сайті підрозділу NASA з вивчення об'єктів, що наближаються.

Астероїд пролетить повз Землю на відстані 3,2 мільйона кілометрів. Його розмір становить від 84 до 190 метрів.

Максимально астероїд зблизиться із Землею 5 серпня. Він пролетить повз планети зі швидкістю 13,4 км/c.

Астероїд належить до аполлонів — групи навколоземних небесних тіл, чиї орбіти перетинають земну орбіту із зовнішньої сторони. Цей астероїд був відкритий 14 серпня 2009 року.

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Теги: астероїд, Земля, NASA
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