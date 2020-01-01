Визначили порогові бали з усіх предметів ЗНО





Про це інформує



"Комісія визначила такі порогові бали:



- географія – 24, поріг “склав/не склав” не подолали 5,56% учасників тестування,



- хімія – 13, поріг не подолали 10,15%", - повідомили у МОН.



Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.



Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали “склав/не склав”:



- математика – 9,

- фізика – 12,

- українська мова і література – 22,

- історія України – 25,

- біологія – 22,

- англійська мова – 17,

- німецька мова – 17,

- французька мова – 17,

- іспанська мова – 17.



У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії.Про це інформує УНН , посилаючись на пресслужбу МОН."Комісія визначила такі порогові бали:- географія – 24, поріг “склав/не склав” не подолали 5,56% учасників тестування,- хімія – 13, поріг не подолали 10,15%", - повідомили у МОН.Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали “склав/не склав”:- математика – 9,- фізика – 12,- українська мова і література – 22,- історія України – 25,- біологія – 22,- англійська мова – 17,- німецька мова – 17,- французька мова – 17,- іспанська мова – 17.У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію