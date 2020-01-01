вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Визначили порогові бали з усіх предметів ЗНО

Визначили порогові бали з усіх предметів ЗНО
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії.

Про це інформує УНН, посилаючись на пресслужбу МОН.

"Комісія визначила такі порогові бали:

- географія – 24, поріг “склав/не склав” не подолали 5,56% учасників тестування,

- хімія – 13, поріг не подолали 10,15%", - повідомили у МОН.

Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.

Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали “склав/не склав”:

- математика – 9,
- фізика – 12,
- українська мова і література – 22,
- історія України – 25,
- біологія – 22,
- англійська мова – 17,
- німецька мова – 17,
- французька мова – 17,
- іспанська мова – 17.

У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, ЗНО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Визначили порогові бали з усіх предметів ЗНО
Сьогодні, 06:27
За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер
Сьогодні, 05:24
Без другої хвилі: у ВООЗ запевнили, що COVID-19 не має сезонного характеру
Сьогодні, 04:19
До Землі наближається астероїд
Сьогодні, 03:16
У Волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Встановили порогові бали для ЗНО з фізики та математики Встановили порогові бали для ЗНО з фізики та математики
17 липень, 01:09
ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів
30 червень, 23:34
Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно Пробне ЗНО проведуть онлайн і безкоштовно
14 червень, 14:15
Кого цьогоріч не допустять до ЗНО і єдиного вступного іспиту Кого цьогоріч не допустять до ЗНО і єдиного вступного іспиту
23 травень, 01:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Визначили порогові бали з усіх предметів ЗНО
Сьогодні, 06:27
 0
За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер
Сьогодні, 05:24
 0
Без другої хвилі: у ВООЗ запевнили, що COVID-19 не має сезонного характеру
Сьогодні, 04:19
 0
До Землі наближається астероїд
Сьогодні, 03:16
 0
У Волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8