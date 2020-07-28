У Маріуполі невідомий напав на синагогу та порубав охоронця. ФОТО





Про це інформує Моше Реувен Асман.



"Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кількох ударів сокирою. Зав'язалася бійка - і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося роззброїти злочинця. Утікаючи, нападник устиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.



На місце події викликали поліцію, злочинця розшукують.



"Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець - просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто був у будівлі", - зазначив головний рабин Маріуполя Менахем Мендл Коен.



Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини правопорушення, повідомили у Нацполіції.



Полыцейськы відпрацьовують всы можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його перебування. До його розшуку задіяні оперативники, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції.



Попередня кваліфікація події – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На синагогу Маріуполя невідомий чоловік скоїв напад, під час якого поранив сокрирою охоронця.Про це інформує Lb , посилаючись на повідомлення у фейсбуці головного рабина України"Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кількох ударів сокирою. Зав'язалася бійка - і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося роззброїти злочинця. Утікаючи, нападник устиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.На місце події викликали поліцію, злочинця розшукують."Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець - просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто був у будівлі", - зазначив головний рабин Маріуполя Менахем Мендл Коен.Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини правопорушення, повідомили у Нацполіції.Полыцейськы відпрацьовують всы можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його перебування. До його розшуку задіяні оперативники, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції.Попередня кваліфікація події – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів).

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