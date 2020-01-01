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Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО

Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО
На Волині з робочим візитом побували Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол та радник Посольства Республіки Білорусь в Україні Сергій Томашов.

Про це йдеться у повідомленні Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

В рамках робочої поїздки відбулася зустріч представників білоруської делегації з обласною владою. Зокрема, заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко та головп обласної ради Іринп Вахович обговорили з гостями основні напрямки співпраці обох країн, у тому числі України та Волині.
Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО

Як зазначив Ігор Сокол, економічні та культурно-гуманітарні зв’язки складають основу взаємного співробітництва. Зокрема, між Волинською облдержадміністрацією та адміністративно-територіальні одиницями Республіки Білорусь уклали 4 міжнародні угоди.
Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО

Серед основних питань, які обговорили учасники зустрічі, і стан діяльності ТзОВ «БКМ-Україна» у регіоні. Підприємство є дочірнім відкритого акціонерного товариства «Керуюча Компанія Холдинга «Белкоммунмаш», яке має статус провідного виробника наземного міського електричного транспорту в країнах СНД (тролейбуси, трамваї та електробуси).

Слід зазначити, що ТзОВ «БКМ-Україна» – це єдине українсько-білоруське підприємство на Волині. З 2020 року ТзОВ «БКМ-Україна» реалізувало 47 тролейбусів. Разом з тим, план підприємства на 2020 рік – реалізувати 130 тролейбусів.

За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Україні Ігоря Сокол, в ході збору білоруських тролейбусів використовується 25% запчастин українського виробництва.

«Незважаючи на карантин, поступово відновлюється співпраця Білорусії з Україною, що є важливим для обох країн, – зауважив Посол. – Як приклад – нещодавно українська делегація взяла участь у Слов’янському базарі, під час якого організовано День України».
Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО

Восени ж у місті Гродно відбудеться Третій Форум Регіонів України та Республіки Білорусь, взяти участь у якому Ігор Сокол запросив волинську делегацію на чолі з керівництвом області.

Посеред іншого, Посол зауважив, що на Волині цьогоріч побував уперше і був приємно вражений якістю окремих регіональних доріг.

«Я мав нагоду проїжджати дорогою Коростень-Ковель і хочу сказати, що це достойна дорога, – зазначив Ігор Сокол. – У мене було враження, що я їхав дорогами Білорусії».
Волинь відвідав посол Білорусі в Україні. ФОТО

У свою чергу заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко наголосив, що це – завдяки реалізації в Україні програми Уряду та Президента України.

«У планах керівництва країни – зшити дороги, аби усі міста, обласні та районні центри були з’єднані якісними дорогами, – сказав заступник очільника області в ході зустрічі. – І Волинь намагається гідно виглядати у плані розвитку дорожньої інфраструктури, незважаючи на те, що кошти з дорожнього фонду, виділені для модернізації доріг області, дещо менші у порівнянні з іншими регіонами».


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Теги: Волинь, ОДА
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