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За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер

За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер
У Луцьку визначились з переможцем тендеру на встановлення відеокамер у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Будівництвом системи відеоспостереження в Центральному парку ім.Лесі Українки займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Інженіринг-Аналітика».

Згідно проекту в парку та на вулиці Глушець встановлять 80 камер відеоспостереження.

З підрядниками уклали договір на виконання вищезазначених робіт, які планують розпочати вже 30 липня. Орієнтовний строк закінчення - 15 серпня цього року.

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Теги: Луцьк, парк
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