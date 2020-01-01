За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер
Сьогодні, 05:24
У Луцьку визначились з переможцем тендеру на встановлення відеокамер у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Будівництвом системи відеоспостереження в Центральному парку ім.Лесі Українки займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Інженіринг-Аналітика».
Згідно проекту в парку та на вулиці Глушець встановлять 80 камер відеоспостереження.
З підрядниками уклали договір на виконання вищезазначених робіт, які планують розпочати вже 30 липня. Орієнтовний строк закінчення - 15 серпня цього року.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Будівництвом системи відеоспостереження в Центральному парку ім.Лесі Українки займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Інженіринг-Аналітика».
Згідно проекту в парку та на вулиці Глушець встановлять 80 камер відеоспостереження.
З підрядниками уклали договір на виконання вищезазначених робіт, які планують розпочати вже 30 липня. Орієнтовний строк закінчення - 15 серпня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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