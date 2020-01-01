За відвідувачами центрального парку Луцька «спостерігатимуть» 80 відеокамер





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Будівництвом системи відеоспостереження в Центральному парку ім.Лесі Українки займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Інженіринг-Аналітика».



Згідно проекту в парку та на вулиці Глушець встановлять 80 камер відеоспостереження.



З підрядниками уклали договір на виконання вищезазначених робіт, які планують розпочати вже 30 липня. Орієнтовний строк закінчення - 15 серпня цього року.

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