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Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО

Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО
Волинські митники попередили незаконне ввезення «літій-іонних акумуляторних батарей» на суму понад 1,3 мільйони гривень.

Контрабанду виявили працівники митного поста «Ягодин». Про це йдеться на сторінці Волинської митниці Держмитслужби.

22 липня в зону митного контролю митного поста «Ягодин» заїхав вантажний транспортний засіб, в якому відповідно до поданих до митного контролю документів переміщується «збірний вантаж», загальною вартістю 14564,11 доларів США з компанії «SSBEL GROUP (HK) LIMITED», Hongkong.
Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО

Під час проведення повного митного огляду вищевказаного автомобіля працівники митниці встановили, що фактично у транспортному засобі переміщується незаявлений в товаросупровідних документах вантаж «літій-іонна акумуляторна батарея», моделі «XK953562» в кількості 4800 штук.
Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО


Відповідно до листа, який надійшов до Волинської митниці Держмитслужби з компанії «SSBEL GROUP (HK) LIMITED», по вині керівництва зазначеної компанії відбулося відвантаження іншого товару.
Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО

Таким чином, громадянка Китайської Народної Республіки, генеральний директор компанії, вчинла дії, спрямовані на переміщення через м/п «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби на митну територію України товару загальною вартістю 1 320 000 гривень з приховуванням від митного контролю, тобто шляхом подання митному органу як підстави для переміщення даних товарів документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самих товарів.
Китаянка переправляла через «Ягодин» контрабандні батареї на 1,3 мільйона. ФОТО

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

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Теги: Волинь, Ягодин, митниця, контрабанда
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