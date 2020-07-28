У Волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО

Леся Нікітюк.



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Брендований трансфер їхав центральною вулицею міста та звернув у бік вулиці Ковельської. Подальший напрям руху автобуса невідомий.



Як інформують на сайті “Нового Каналу”, об’їхавши півсвіту, Леся Нікітюк відправилась у подорож рідною країною на власній маршрутці. Вона відвідує маловідомі, але неймовірно прекрасні куточки нашої батьківщини. Пасажири її маршрутки – українці з незвичайними історіями.

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