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У Волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО

У Волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО
У місті Володимир-Волинський побачили автобус відомого шоу про подорожі “Le Маршрутка”, ведучою якого є Леся Нікітюк.

Про це повідомляє “Княжий Град”.

Брендований трансфер їхав центральною вулицею міста та звернув у бік вулиці Ковельської. Подальший напрям руху автобуса невідомий.

Як інформують на сайті “Нового Каналу”, об’їхавши півсвіту, Леся Нікітюк відправилась у подорож рідною країною на власній маршрутці. Вона відвідує маловідомі, але неймовірно прекрасні куточки нашої батьківщини. Пасажири її маршрутки – українці з незвичайними історіями.

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Теги: Володимир-Волинський, шоу
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