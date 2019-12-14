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На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО

На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО
В обласному центрі Волині оновили LED-освітлення на одному із проспектів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Нові LED-ліхтарі встановили на проспекті Соборності.

"Завершили влаштування LED-освітлення по парній стороні пр. Соборності. Лампи 150 Вт. Результат освітлення кардинально відрізняється від непарної сторони із старими лампами розжарювання. Нове освітлення значно якісніше, яскравіше, більш рівномірне, має більше покриття", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.

На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО
На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО
На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО

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Теги: Луцьк, освітлення
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