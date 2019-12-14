На одному з проспектів Луцька встановили нове LED-освітлення. ФОТО
28 липень, 23:18
В обласному центрі Волині оновили LED-освітлення на одному із проспектів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Нові LED-ліхтарі встановили на проспекті Соборності.
"Завершили влаштування LED-освітлення по парній стороні пр. Соборності. Лампи 150 Вт. Результат освітлення кардинально відрізняється від непарної сторони із старими лампами розжарювання. Нове освітлення значно якісніше, яскравіше, більш рівномірне, має більше покриття", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Нові LED-ліхтарі встановили на проспекті Соборності.
"Завершили влаштування LED-освітлення по парній стороні пр. Соборності. Лампи 150 Вт. Результат освітлення кардинально відрізняється від непарної сторони із старими лампами розжарювання. Нове освітлення значно якісніше, яскравіше, більш рівномірне, має більше покриття", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.
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