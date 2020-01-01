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Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо»

Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо»
Ексзахисник донецького "Шахтаря" лучанин В'ячеслав Шевчук розповів, що Мірча Луческу пропонував йому увійти до тренерського штабу київського "Динамо".

Про це повідомляє ua football.

"Він хотів розмовляти стосвно мене, але я йому відразу сказав: "Містер, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин", - розповів Шевчук.

Також він повідомив, що за його інформацією тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким Луческу працював близько 20 років, відмовив йому, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин.

"Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь в шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Леонідович часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку. Тому ось так", - підсумував В'ячеслав Шевчук.

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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