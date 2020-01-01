Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо»





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"Він хотів розмовляти стосвно мене, але я йому відразу сказав: "Містер, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин", - розповів Шевчук.



Також він повідомив, що за його інформацією тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким Луческу працював близько 20 років, відмовив йому, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин.



"Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь в шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Леонідович часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку. Тому ось так", - підсумував В'ячеслав Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексзахисник донецького "Шахтаря" лучанин В'ячеслав Шевчук розповів, що Мірча Луческу пропонував йому увійти до тренерського штабу київського "Динамо".Про це повідомляє ua football "Він хотів розмовляти стосвно мене, але я йому відразу сказав: "Містер, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин", - розповів Шевчук.Також він повідомив, що за його інформацією тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким Луческу працював близько 20 років, відмовив йому, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин."Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь в шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Леонідович часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку. Тому ось так", - підсумував В'ячеслав Шевчук.

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