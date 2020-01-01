Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46

В Україні станом на 29 липня зафіксували 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 1022.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (149).Протягом доби зафіксували 21 новий летальний випадок. 650 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 650 людей, одужали - 37 394.На Волині за останню добу зафіксували 46 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 694. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 659 людей в області вже одужали (73 за останню добу).