вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46

Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46
В Україні станом на 29 липня зафіксували 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 1022.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (149).

Протягом доби зафіксували 21 новий летальний випадок. 650 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померли 1 650 людей, одужали - 37 394.

На Волині за останню добу зафіксували 46 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 694. 84 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 659 людей в області вже одужали (73 за останню добу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На «СКФ Україна» у Луцьку – два нові випадки коронавірусу
28 липень, 17:02
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 липня
28 липень, 09:54
Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
28 липень, 09:21
COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня
27 липень, 12:37
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 29 липня
Сьогодні, 09:10
Ранок 29 липня: в Україні – 1022 нових випадки коронавірусу, на Волині – 46
Сьогодні, 09:00
В Ковелі звучатимуть твори Лесі Українки
Сьогодні, 08:10
Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо»
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32 Ранок 28 липня: в Україні – 919 нових випадків коронавірусу, на Волині – 32
28 липень, 09:21
В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45 В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
24 липень, 08:54
Ранок 22 липня: в Україні – 829 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41 Ранок 22 липня: в Україні – 829 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41
22 липень, 09:16
Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37 Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37
21 липень, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Згоранах в озері втопилась жінка
Сьогодні, 09:53
 0
Лучанин вирішив помститися колишній дружині і розповсюдив домашнє порно у Viber
Сьогодні, 09:35
 0
Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки
Сьогодні, 09:30
 0
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 29 липня
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8