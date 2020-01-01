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Курс валют у Луцьку на 29 липня

Курс валют у Луцьку на 29 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.503, а продаж – 27.861.

Євро при купівлі становить – 31.904, продажу – 32.647.

Курс російського рубля: купівля – 0,339, продаж – 0,391.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.392, продаж – 7.454.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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