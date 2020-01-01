Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня
Сьогодні, 09:14
За останню добу на Волині зареєстрували 46 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 5, Ківерцівський район – 4, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Маневицький район – 1.
Одужало за добу 73 особи, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 29 липня в області зареєстрували 3694 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2661 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 871 випадок, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 333 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 421 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 220 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 166 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 124 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 47 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 575 осіб, в тому числі за останню добу – 258 осіб.
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Одужало за добу 73 особи, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 29 липня в області зареєстрували 3694 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2661 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 871 випадок, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 333 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 421 випадок, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 220 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 166 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 124 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 47 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 575 осіб, в тому числі за останню добу – 258 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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