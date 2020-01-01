Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 46 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 23, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 5, Ківерцівський район – 4, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Маневицький район – 1.Одужало за добу 73 особи, - інформують у Волинській ОДА.Загалом, станом на 29 липня в області зареєстрували 3694 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2661 особа. 84 випадки хвороби завершилися летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 871 випадок, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 333 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 421 випадок, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 220 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 68 випадків;• Горохівський район – 166 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 124 випадки, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 52 випадки;• Локачинський район – 47 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 575 осіб, в тому числі за останню добу – 258 осіб.