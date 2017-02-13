Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки





Відповідну Максим Крисюк 28 липня. Станом на 29 липня є лише 2 підписи із трьохсот, які потрібно зібрати за 13 днів, аби її розглянули.



«Перестаньте штрафувати людей за те, що викидують сміття у смітник», – пише чоловік і пояснює, що це може призвести до того, що гості міста та люди, які гуляють чужим районом Луцька, купуючи собі продукти, будуть боятись викидувати сміття в контейнери, де пильні жителі будинку відразу ж подзвонять муніципалам. Натомість будуть кидати сміття просто на тротуар, де нікому до цього немає діла або в найближчому сквері.



«Везти додому порожні коробки, пляшки ніхто не буде. Також набагато простіше і безпечніше викинути сміття вздовж дороги, біля річки, лісопосадки, на чиєсь поле. Пропоную панам муіципалам звернути увагу на вулицю мамсурова ( грунтова дорога яка веде до Жидівського лісу поблизу котельні ), куди кожні 15 хв приїздять автомобілі викинути сміття», – йдеться у петиції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять перестати штрафувати людей, які викидають сміття у баки поблизу житлових будинків.Відповідну петицію зареєстрував28 липня. Станом на 29 липня є лише 2 підписи із трьохсот, які потрібно зібрати за 13 днів, аби її розглянули.«Перестаньте штрафувати людей за те, що викидують сміття у смітник», – пише чоловік і пояснює, що це може призвести до того, що гості міста та люди, які гуляють чужим районом Луцька, купуючи собі продукти, будуть боятись викидувати сміття в контейнери, де пильні жителі будинку відразу ж подзвонять муніципалам. Натомість будуть кидати сміття просто на тротуар, де нікому до цього немає діла або в найближчому сквері.«Везти додому порожні коробки, пляшки ніхто не буде. Також набагато простіше і безпечніше викинути сміття вздовж дороги, біля річки, лісопосадки, на чиєсь поле. Пропоную панам муіципалам звернути увагу на вулицю мамсурова ( грунтова дорога яка веде до Жидівського лісу поблизу котельні ), куди кожні 15 хв приїздять автомобілі викинути сміття», – йдеться у петиції.

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