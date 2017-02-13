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Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки

Лучанин просить не штрафувати людей, які викидають сміття у міські баки
У Луцьку просять перестати штрафувати людей, які викидають сміття у баки поблизу житлових будинків.

Відповідну петицію зареєстрував Максим Крисюк 28 липня. Станом на 29 липня є лише 2 підписи із трьохсот, які потрібно зібрати за 13 днів, аби її розглянули.

«Перестаньте штрафувати людей за те, що викидують сміття у смітник», – пише чоловік і пояснює, що це може призвести до того, що гості міста та люди, які гуляють чужим районом Луцька, купуючи собі продукти, будуть боятись викидувати сміття в контейнери, де пильні жителі будинку відразу ж подзвонять муніципалам. Натомість будуть кидати сміття просто на тротуар, де нікому до цього немає діла або в найближчому сквері.

«Везти додому порожні коробки, пляшки ніхто не буде. Також набагато простіше і безпечніше викинути сміття вздовж дороги, біля річки, лісопосадки, на чиєсь поле. Пропоную панам муіципалам звернути увагу на вулицю мамсурова ( грунтова дорога яка веде до Жидівського лісу поблизу котельні ), куди кожні 15 хв приїздять автомобілі викинути сміття», – йдеться у петиції.

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Теги: сміття, Луцьк, петиція, смітник, муніципали
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Коментарі 2
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Молодець дійсно вірна думка , ПІДТРИМУЮ !!!
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Що за дурак. Штрафують тих хто з сіл привозить викидати такі як Забороль. Ніхто не штрафує людей за викинуте сміття якщо якусь пляшку чи якесь інше сміття яке під час прогулянок зявилося
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