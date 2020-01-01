Лабораторний центр у Луцьку почав робити платні ПЛР-тести для всіх охочих

З 22 липня у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» можна зробити ПЛР та ІФА-тестування на COVID-19 на платній основі.Про це повідомляє адміністрація установи.Зауважують, що ПЛР–тест показує наявність або відсутність в організмі людини РНК вірусу. Завдяки цьому він може виявити у захворілого коронавірус в перші дні зараження. Проводять ПЛР-тестування шляхом забору зразків з верхніх дихальних шляхів (носоглотки) пацієнта. Такий тест визначає, чи є у людини інфекція саме зараз.Установа пройшла верифікацію (відповідно до встановленої процедури Міністерством охорони здоров’я України), має право проводити ПЛР тестування з метою дострокового припинення самоізоляції в зв’язку з перетином державного кордону та доступ до системи внесення результатів в рамках електронного сервісу «Дій вдома».Вартість одного дослідження на визначення коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР – 976,82 грн, забір матеріалу — 91,85 грн.Результат дослідження видають замовнику наступного дня або надсилають на вказану електронну адресу.Рекомендації перед здачею аналізу:За 3-4 години не вживати їжу, не пити, не чистити зуби, не полоскати горло, не вживати жувальну гумку, не курити.За 6 годин до забору матеріалу не використовувати лікарські засоби для зрошення ротоглотки та препарати для розсмоктування.Безпосередньо перед взяттям матеріалу не використовувати пастилки для освіження дихання.Оформлення документації здійснюють фахівці обласного лабораторного центру за адресою за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 55, щоденно, крім вихідних з 8.30 до 17.00 год, перерва на обід з 13.00 до 14.00 год., тел. 0332757780.Окрім того, можна перевірити наявність у себе титру захисних антитіл – імуноглобулінів М та G (тобто набутого імунітету) до коронавірусу методом ІФА. Біологічним матеріалом для дослідження є кров. Вартість одного дослідження методом ІФА – 157,72 грн. Забір матеріалу проводиться в найближчій поліклініці або в будь-якому іншому медичному закладі.Проте необхідно знати, що результат ІФА-дослідження не є підставою для дострокового припинення самоізоляції.