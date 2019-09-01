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Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Популярна телеведуча з «Нового каналу» Леся Нікітюк завітала на Волинь і вперше поїхала відпочивати на озеро Світязь зі своєю зірковою «Le Маршруткою» – тревел-шоу про подорожі містами і селами України.

На своїй сторінці в Instagram ведуча анонсувала поїздку ще зранку 28 липня, будучи у Львові. «Волинь, ви готові зустрічати?», – підписала фото Леся Нікітюк і рушила в дорогу.

Зірка оселилася у готельному комплексі «Лемарк», де її зустріли із фруктами та шампанським: «Якщо ніхто з вас не був на озері Світязь, то з вікна готелю «Лемарк» воно має ось такий фантастичний вигляд», – розповідає ведуча і демонструє підписникам неймовірні краєвиди: «Франція, Лазурний берег. Перший раз бачу озеро, де люди ходять по воді», – каментує Леся Нікітюк.

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО


Також зірка екрану розповіла про ціни: кукурудзу купила за 25 гривень, а шезлонг їй дістався за 20 гривень на годину. Зранку ж 29 липня відправилася на човні плавати озером з місцевим рибалкою Василем на «тихе» полювання.

Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО



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Теги: Леся Нікітюк, Світязь, Ле Маршрутка, відпочинок
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