Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Популярна телеведуча з «Нового каналу» Леся Нікітюк завітала на Волинь і вперше поїхала відпочивати на озеро Світязь зі своєю зірковою «Le Маршруткою» – тревел-шоу про подорожі містами і селами України.
На своїй сторінці в Instagram ведуча анонсувала поїздку ще зранку 28 липня, будучи у Львові. «Волинь, ви готові зустрічати?», – підписала фото Леся Нікітюк і рушила в дорогу.
Зірка оселилася у готельному комплексі «Лемарк», де її зустріли із фруктами та шампанським: «Якщо ніхто з вас не був на озері Світязь, то з вікна готелю «Лемарк» воно має ось такий фантастичний вигляд», – розповідає ведуча і демонструє підписникам неймовірні краєвиди: «Франція, Лазурний берег. Перший раз бачу озеро, де люди ходять по воді», – каментує Леся Нікітюк.
Також зірка екрану розповіла про ціни: кукурудзу купила за 25 гривень, а шезлонг їй дістався за 20 гривень на годину. Зранку ж 29 липня відправилася на човні плавати озером з місцевим рибалкою Василем на «тихе» полювання.
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На своїй сторінці в Instagram ведуча анонсувала поїздку ще зранку 28 липня, будучи у Львові. «Волинь, ви готові зустрічати?», – підписала фото Леся Нікітюк і рушила в дорогу.
Зірка оселилася у готельному комплексі «Лемарк», де її зустріли із фруктами та шампанським: «Якщо ніхто з вас не був на озері Світязь, то з вікна готелю «Лемарк» воно має ось такий фантастичний вигляд», – розповідає ведуча і демонструє підписникам неймовірні краєвиди: «Франція, Лазурний берег. Перший раз бачу озеро, де люди ходять по воді», – каментує Леся Нікітюк.
Також зірка екрану розповіла про ціни: кукурудзу купила за 25 гривень, а шезлонг їй дістався за 20 гривень на годину. Зранку ж 29 липня відправилася на човні плавати озером з місцевим рибалкою Василем на «тихе» полювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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