На Волині помер депутат районної ради

Семенюк Павло Іванович.



Трагічну звістку



«Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Людина, яка любила рідний край, свою професію, щире слово і українську пісню», – йдеться у дописі.



Прощальна панахида відбудеться 29 липня о 12-00 годині в селі Старий Порицьк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 28 липня, на 62-му році життя відійшов у вічність депутат Іваничівської районної ради, працівник культури, музикант, автор сотень пісень –Трагічну звістку повідомили на сторінці «Офіс Іваничі» у Facebook.«Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Людина, яка любила рідний край, свою професію, щире слово і українську пісню», – йдеться у дописі.Прощальна панахида відбудеться 29 липня о 12-00 годині в селі Старий Порицьк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію