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На Волині помер депутат районної ради

На Волині помер депутат районної ради
Вчора, 28 липня, на 62-му році життя відійшов у вічність депутат Іваничівської районної ради, працівник культури, музикант, автор сотень пісень – Семенюк Павло Іванович.

Трагічну звістку повідомили на сторінці «Офіс Іваничі» у Facebook.

«Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Людина, яка любила рідний край, свою професію, щире слово і українську пісню», – йдеться у дописі.

Прощальна панахида відбудеться 29 липня о 12-00 годині в селі Старий Порицьк.

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Теги: смерть, депутат, Іваничі
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