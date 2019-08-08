На Волині помер депутат районної ради
Сьогодні, 11:20
Вчора, 28 липня, на 62-му році життя відійшов у вічність депутат Іваничівської районної ради, працівник культури, музикант, автор сотень пісень – Семенюк Павло Іванович.
Трагічну звістку повідомили на сторінці «Офіс Іваничі» у Facebook.
«Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Людина, яка любила рідний край, свою професію, щире слово і українську пісню», – йдеться у дописі.
Прощальна панахида відбудеться 29 липня о 12-00 годині в селі Старий Порицьк.
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Трагічну звістку повідомили на сторінці «Офіс Іваничі» у Facebook.
«Люблячий чоловік, турботливий батько і дідусь. Людина, яка любила рідний край, свою професію, щире слово і українську пісню», – йдеться у дописі.
Прощальна панахида відбудеться 29 липня о 12-00 годині в селі Старий Порицьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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