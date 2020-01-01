У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на коронавірус





Одужали 5 жителів району: 2 - смт Любешів, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. В’язівне, 1 – с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 2 – смт Любешів, 1 – с. Мукошин, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. Проходи, 1 – с. Щитинь.



За весь період спостереження станом на 29 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:



Любешів – 44 (27 одужали), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



В’язівне – 5 (2 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний



Проходи – 4 (2 одужали)



Судче – 3



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Любешівська Воля – 2 (2 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Великий Курінь - 1



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1 (одужав)



Щитинь – 1.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.Одужали 5 жителів району: 2 - смт Любешів, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. В’язівне, 1 – с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 2 – смт Любешів, 1 – с. Мукошин, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. Проходи, 1 – с. Щитинь.За весь період спостереження станом на 29 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:Любешів – 44 (27 одужали), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)В’язівне – 5 (2 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальнийПроходи – 4 (2 одужали)Судче – 3Цир – 2, в тому числі 1 летальнийЛюбешівська Воля – 2 (2 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Великий Курінь - 1Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1 (одужав)Щитинь – 1.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію