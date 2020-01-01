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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на коронавірус

У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на коронавірус
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

Одужали 5 жителів району: 2 - смт Любешів, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. В’язівне, 1 – с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 2 – смт Любешів, 1 – с. Мукошин, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. Проходи, 1 – с. Щитинь.

За весь період спостереження станом на 29 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:

Любешів – 44 (27 одужали), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

В’язівне – 5 (2 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний

Проходи – 4 (2 одужали)

Судче – 3

Цир – 2, в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (2 одужали)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Великий Курінь - 1

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1 (одужав)

Щитинь – 1.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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