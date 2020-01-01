У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на коронавірус
Сьогодні, 11:37
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
Одужали 5 жителів району: 2 - смт Любешів, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. В’язівне, 1 – с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 2 – смт Любешів, 1 – с. Мукошин, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. Проходи, 1 – с. Щитинь.
За весь період спостереження станом на 29 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:
Любешів – 44 (27 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
В’язівне – 5 (2 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Судче – 3
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1 (одужав)
Щитинь – 1.
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Одужали 5 жителів району: 2 - смт Любешів, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. В’язівне, 1 – с. Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 29 липня
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 6 жителів Любешівського району: 2 – смт Любешів, 1 – с. Мукошин, 1 - с. Підкормілля, 1 – с. Проходи, 1 – с. Щитинь.
За весь період спостереження станом на 29 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 103 жителів Любешівського району:
Любешів – 44 (27 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
В’язівне – 5 (2 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
Проходи – 4 (2 одужали)
Судче – 3
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1 (одужав)
Щитинь – 1.
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