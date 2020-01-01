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Місце має значення: «Яровиця» пропонує елітну нерухомість для бізнесу*

Місце має значення: «Яровиця» пропонує елітну нерухомість для бізнесу*
Ідеальний офіс — це не тільки максимально комфортний для всіх співробітників робочий простір. Це — зручне місце для клієнтів та партнерів компанії. У наш час офіс є візитівкою кожного бізнесу, що вигідно презентує підприємців. Зняти чи купити офіс в центрі міста – це не тільки економічно доцільно, а й престижно, оскільки таке розташування гарантує компанії чудовий старт, наявність клієнтури і сприятливі перспективи.

У «Яровиці» пропонують елітну комерційну нерухомість, в якій кожне приміщення відповідає високим вимогам покупців або орендарів. Приміщення ідеально підійдуть компаніям, задіяним у всіх сферах діяльності – від торгівлі до журналістики, від виробничої сфери до дизайнерської студії.

Переваги офісного комплексу «Яровиці»:

- зручна транспортна розв’язка – комплекс розташований у центрі, до нього зручно дістатися на особистому і на громадському транспорті;
- близькість потенційної клієнтури – на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади. Всі їхні співробітники і відвідувачі є потенційною клієнтурою для нової компанії;
- продумана внутрішня інфраструктура, включаючи паркінг, охорону, доглянута прилегла територія, освітлення тощо;
- наявність всіх необхідних комунікацій;
- нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи;
- офіси різної площі та конфігурації, які ідеально підходять для успішної роботи;
- можливість здійснити планування приміщення, дизайн за власним бажанням;

«Здійсніть інвестицію у своє майбутнє, заявляючи про себе, як про організацію, що поважає своїх клієнтів, партнерів і співробітників», — закликають у «Яровиці».

За детальнішою інформацією варто звернутися у консультаційний відділ. Телефон: 050 402 05 05. Адреса: м. Луцьк, вул. Яровиця, 17
Місце має значення: «Яровиця» пропонує елітну нерухомість для бізнесу*
Місце має значення: «Яровиця» пропонує елітну нерухомість для бізнесу*

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Теги: Яровиця, офіс. комерційна нерухомість
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