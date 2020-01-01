Місце має значення: «Яровиця» пропонує елітну нерухомість для бізнесу*

Ідеальний офіс — це не тільки максимально комфортний для всіх співробітників робочий простір. Це — зручне місце для клієнтів та партнерів компанії. У наш час офіс є візитівкою кожного бізнесу, що вигідно презентує підприємців. Зняти чи купити офіс в центрі міста – це не тільки економічно доцільно, а й престижно, оскільки таке розташування гарантує компанії чудовий старт, наявність клієнтури і сприятливі перспективи.У «Яровиці» пропонують елітну комерційну нерухомість, в якій кожне приміщення відповідає високим вимогам покупців або орендарів. Приміщення ідеально підійдуть компаніям, задіяним у всіх сферах діяльності – від торгівлі до журналістики, від виробничої сфери до дизайнерської студії.- зручна транспортна розв’язка – комплекс розташований у центрі, до нього зручно дістатися на особистому і на громадському транспорті;- близькість потенційної клієнтури – на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади. Всі їхні співробітники і відвідувачі є потенційною клієнтурою для нової компанії;- продумана внутрішня інфраструктура, включаючи паркінг, охорону, доглянута прилегла територія, освітлення тощо;- наявність всіх необхідних комунікацій;- нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи;- офіси різної площі та конфігурації, які ідеально підходять для успішної роботи;- можливість здійснити планування приміщення, дизайн за власним бажанням;«Здійсніть інвестицію у своє майбутнє, заявляючи про себе, як про організацію, що поважає своїх клієнтів, партнерів і співробітників», — закликають у «Яровиці».