Ігор Пальонка – кандидат на міського голову Володимира-Волинського
Сьогодні, 12:03
Команда народного депутата Ігоря Гузя братиме участь на місцевих виборах восени.
Парламентар і його однодумці вже сьогодні визначилися, кого підтримуватимуть на посаду Володимир-Волинського міського голови.
“Ми визначилися із кандидатом на посаду Володимир-Волинського міського голови. Це – Ігор Пальонка, голова Зарічанської громади. Знаю Ігоря більше 10 років. Разом ми були на Майдані. За останні 6 років спільно втілили дуже багато якісних, хороших проектів. Ігор — чесна, принципова, активна людина. Він здатний змінювати ситуацію в місті”, - упевнений Ігор Гузь.
Ігор Пальонка – голова Зарічанської громади. Йому 40 років. Він навчався у початковій школі села Заріччя, а потім - у ЗОШ № 1 у місті Володимир-Волинський. Закінчив Володимир-Волинський сільгосптехнікум, здобув спеціальність інженера-механіка у Львівському державному аграрному університеті, закінчивши його з відзнакою.
Перше робоче місце Ігоря Пальонки - Володимир-Волинська житлово-експлуатаційна контора. Саме в цей час він глибинно ознайомився з проблемами багатоповерхових будинків у місті.
“Я заявляю про намір балотуватися на посаду Володимир-Волинського міського голови. У цьому мене підтримує родина. Сподіваюся, мене підтримає і більшість жителів Володимир-Волинської громади. Маю чітку програму дій та енергійну, професійну команду. У випадку моєї перемоги на виборах, мені допоможе у роботі мій управлінський досвід, енергія та нове бачення. Хочу, щоб ми разом робили позитивні зміни у новій Володимир-Волинській громаді”, - заявив Ігор Пальонка.
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Парламентар і його однодумці вже сьогодні визначилися, кого підтримуватимуть на посаду Володимир-Волинського міського голови.
“Ми визначилися із кандидатом на посаду Володимир-Волинського міського голови. Це – Ігор Пальонка, голова Зарічанської громади. Знаю Ігоря більше 10 років. Разом ми були на Майдані. За останні 6 років спільно втілили дуже багато якісних, хороших проектів. Ігор — чесна, принципова, активна людина. Він здатний змінювати ситуацію в місті”, - упевнений Ігор Гузь.
Ігор Пальонка – голова Зарічанської громади. Йому 40 років. Він навчався у початковій школі села Заріччя, а потім - у ЗОШ № 1 у місті Володимир-Волинський. Закінчив Володимир-Волинський сільгосптехнікум, здобув спеціальність інженера-механіка у Львівському державному аграрному університеті, закінчивши його з відзнакою.
Перше робоче місце Ігоря Пальонки - Володимир-Волинська житлово-експлуатаційна контора. Саме в цей час він глибинно ознайомився з проблемами багатоповерхових будинків у місті.
“Я заявляю про намір балотуватися на посаду Володимир-Волинського міського голови. У цьому мене підтримує родина. Сподіваюся, мене підтримає і більшість жителів Володимир-Волинської громади. Маю чітку програму дій та енергійну, професійну команду. У випадку моєї перемоги на виборах, мені допоможе у роботі мій управлінський досвід, енергія та нове бачення. Хочу, щоб ми разом робили позитивні зміни у новій Володимир-Волинській громаді”, - заявив Ігор Пальонка.
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