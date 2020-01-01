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На Волині загинув чоловік, впавши з підводи

На Волині загинув чоловік, впавши з підводи
У Камінь-Каширському районі чоловік під час заготівлі соломи впав з підводи та від отриманих травм загинув на місці події.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 28 липня близько 12 години в селі Підріччя.

Як повідомляється, чоловік, 1936 року народження, в урочищі «Посадка» заготовляв солому та, втративши рівновагу, впав з підводи. На жаль, чоловік отримав травми несумісні з життям.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинб, трагедія, смерть
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