На Волині загинув чоловік, впавши з підводи





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Трагедія трапилася 28 липня близько 12 години в селі Підріччя.



Як повідомляється, чоловік, 1936 року народження, в урочищі «Посадка» заготовляв солому та, втративши рівновагу, впав з підводи. На жаль, чоловік отримав травми несумісні з життям.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі чоловік під час заготівлі соломи впав з підводи та від отриманих травм загинув на місці події.Про це стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 28 липня близько 12 години в селі Підріччя.Як повідомляється, чоловік, 1936 року народження, в урочищі «Посадка» заготовляв солому та, втративши рівновагу, впав з підводи. На жаль, чоловік отримав травми несумісні з життям.

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