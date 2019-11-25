На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс
Сьогодні, 13:21
Троє безробітних мешканців Старовижівського району кілька місяців промишляли незаконною торгівлею наркотиками. Віднині їхню діяльність припинили.
Поліцейські ще в березні виявили, що 57-річний старовижівчанин вирощує, зберігає та збуває на території області особливо небезпечні наркотичні засоби, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, 28 липня, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 ККУ, поліцейські з працівниками УСБУ Волинській області провели чергову оперативну закупку канабісу у підозрюваного.
Також у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили рослини коноплі, наркотичний засіб канабіс та гроші, здобуті злочинним шляхом.
Крім того, на окраїнах села Сереховичі знайшли майже сотню кущів конопель, які посіяв і вирощував чоловік.
Згодом встановили, що до збуту канабісу причетні двоє братів – також місцевих мешканців. У їх помешканнях провели обшуки та виявили рослини коноплі і канабіс.
Нині організатора протиправної діяльності затримали в порядку ст. 208 КПК України. Згодом йому оголосять підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У цій справі тривають заходи, спрямовані на виявлення й затримання інших можливих співучасників злочину.
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Поліцейські ще в березні виявили, що 57-річний старовижівчанин вирощує, зберігає та збуває на території області особливо небезпечні наркотичні засоби, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, 28 липня, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 ККУ, поліцейські з працівниками УСБУ Волинській області провели чергову оперативну закупку канабісу у підозрюваного.
Також у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили рослини коноплі, наркотичний засіб канабіс та гроші, здобуті злочинним шляхом.
Крім того, на окраїнах села Сереховичі знайшли майже сотню кущів конопель, які посіяв і вирощував чоловік.
Згодом встановили, що до збуту канабісу причетні двоє братів – також місцевих мешканців. У їх помешканнях провели обшуки та виявили рослини коноплі і канабіс.
Нині організатора протиправної діяльності затримали в порядку ст. 208 КПК України. Згодом йому оголосять підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У цій справі тривають заходи, спрямовані на виявлення й затримання інших можливих співучасників злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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