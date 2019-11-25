На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс

Троє безробітних мешканців Старовижівського району кілька місяців промишляли незаконною торгівлею наркотиками. Віднині їхню діяльність припинили.Поліцейські ще в березні виявили, що 57-річний старовижівчанин вирощує, зберігає та збуває на території області особливо небезпечні наркотичні засоби, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Так, 28 липня, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.307 ККУ, поліцейські з працівниками УСБУ Волинській області провели чергову оперативну закупку канабісу у підозрюваного.Також у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили рослини коноплі, наркотичний засіб канабіс та гроші, здобуті злочинним шляхом.Крім того, на окраїнах села Сереховичі знайшли майже сотню кущів конопель, які посіяв і вирощував чоловік.Згодом встановили, що до збуту канабісу причетні двоє братів – також місцевих мешканців. У їх помешканнях провели обшуки та виявили рослини коноплі і канабіс.Нині організатора протиправної діяльності затримали в порядку ст. 208 КПК України. Згодом йому оголосять підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.У цій справі тривають заходи, спрямовані на виявлення й затримання інших можливих співучасників злочину.