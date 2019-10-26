Україна по-новому ділитиме країни на «червону» та «зелену» зони





Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 29 липня,



"З 1 серпня в нас починають діяти нові правила… Щодо приїзду з закордону – з 1 серпня статистика буде оновлюватися раз на 7 днів (зараз оновлення відбувається раз на 3 дні – ред.).



Також ми змінюємо показники: якщо на сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до червоної зони.



Перший показник – приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник – відсоток (хворих) у країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%.



За такими двома показниками ми будемо це вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країні (червоної і зеленої зони – ред.), щоб більше прогнозовано і більш зрозумілим був для наших громадян перетин кордону.



Уся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Отже якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію".



Степанов додав, що й територію України з 1 серпня ділитимуть за 4 критеріями на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони – і для перетину меж "червоної" і "зеленої" зони будуть встановлені відповідні пости на кордонах адміністративно-територіальних одиниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 серпня Україна змінить підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19 і оновлюватиме списки раз на тиждень.Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 29 липня, пише "УП"."З 1 серпня в нас починають діяти нові правила… Щодо приїзду з закордону – з 1 серпня статистика буде оновлюватися раз на 7 днів (зараз оновлення відбувається раз на 3 дні – ред.).Також ми змінюємо показники: якщо на сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до червоної зони.Перший показник – приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник – відсоток (хворих) у країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%.За такими двома показниками ми будемо це вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країні (червоної і зеленої зони – ред.), щоб більше прогнозовано і більш зрозумілим був для наших громадян перетин кордону.Уся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Отже якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію".Степанов додав, що й територію України з 1 серпня ділитимуть за 4 критеріями на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони – і для перетину меж "червоної" і "зеленої" зони будуть встановлені відповідні пости на кордонах адміністративно-територіальних одиниць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію