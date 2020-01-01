Міська рада виділила гроші на встановлення 80 камер у центральному парку Луцька

Луцька міська рада прийняла рішення виділити департаменту муніципальної варти 1 мільйон 450 тисяч гривень для будівництва системи відеоспостереження у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Це питання розглянули сьогодні, 29 липня, під час сесії міської ради.Зокрема, мають намір облаштувати у головному парку Луцька 80 камер.Начальниця департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що півтора мільйона вже витратили на прокладання оптоволокна для цих потреб.Як повідомляв раніше радник міського голови, уже визначили переможця за результатом закупівлі робіт з «Будівництва системи відеоспостереження в Центральному парку ім.Лесі Українки» згідно з робочим проєктом. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Інженіринг-Аналітика».Під час сесії Поліщук також повідомив, що у планах міської ради – максимальне покриття міста відеокамерами. Зокрема, ними вже частково покрили 55-ий мікрорайон. Там, за словами Поліщука, вже облаштували 13 камер з функцією розпізнавання номерних знаків та 25 оглядових камер.Більше того, місто отримає 4,3 мільйона субвенції з обласного бюджету на перекриття відеоспостереженням всіх виїздів і в’їздів у місто. За ці гроші облаштують камери на декількох вулицях.Окрім того, Лілія Єлова повідомила, що до міського бюджету надійшло три субвенції. Так, 6 мільйонів 470 тисяч гривень місто отримало на придбання житла для учасників АТО/ООС, 664 тисячі 898 тисяч гривень – на придбання житла для учасників бойових дій на території інших держав, а також 660 тисяч 887 гривень – для внутрішньо переміщених осіб. Тож у зв’язку з цим депутати проголосували за внесення змін до бюджету міста.