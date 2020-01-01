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У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води

У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води
Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді здійснило забір питної води мережі сільського водогону з метою планової перевірки її якості.

ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели санітарно-гігієнічне та мікробіологічне дослідження відібраних проб, йдеться на сайті громади.

Згідно з результатами цих досліджень, переважна більшість зразків питної води за хімічними та бактеріологічними показниками відповідають нормативам.

Разом з тим, у пробі води, взятій в селі Струмівка (вулиця Сільська, 67/1) виявили невідповідність гігієнічним нормам із запаху.

Як припускає директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, відхилення цього показника могли спричинити роботи з заміни насосу і труби, які перед цим проводилися в селі Струмівка.

«Ми надамо зразки питної води з села Струмівка на повторний аналіз та повідомимо про результати», - зазначив він.


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Теги: Підгайцівська ОТГ, перевірка
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