У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води
Сьогодні, 13:05
Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді здійснило забір питної води мережі сільського водогону з метою планової перевірки її якості.
ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели санітарно-гігієнічне та мікробіологічне дослідження відібраних проб, йдеться на сайті громади.
Згідно з результатами цих досліджень, переважна більшість зразків питної води за хімічними та бактеріологічними показниками відповідають нормативам.
Разом з тим, у пробі води, взятій в селі Струмівка (вулиця Сільська, 67/1) виявили невідповідність гігієнічним нормам із запаху.
Як припускає директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, відхилення цього показника могли спричинити роботи з заміни насосу і труби, які перед цим проводилися в селі Струмівка.
«Ми надамо зразки питної води з села Струмівка на повторний аналіз та повідомимо про результати», - зазначив він.
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ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели санітарно-гігієнічне та мікробіологічне дослідження відібраних проб, йдеться на сайті громади.
Згідно з результатами цих досліджень, переважна більшість зразків питної води за хімічними та бактеріологічними показниками відповідають нормативам.
Разом з тим, у пробі води, взятій в селі Струмівка (вулиця Сільська, 67/1) виявили невідповідність гігієнічним нормам із запаху.
Як припускає директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, відхилення цього показника могли спричинити роботи з заміни насосу і труби, які перед цим проводилися в селі Струмівка.
«Ми надамо зразки питної води з села Струмівка на повторний аналіз та повідомимо про результати», - зазначив він.
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