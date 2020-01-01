У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води





ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели санітарно-гігієнічне та мікробіологічне дослідження відібраних проб,



Згідно з результатами цих досліджень, переважна більшість зразків питної води за хімічними та бактеріологічними показниками відповідають нормативам.



Разом з тим, у пробі води, взятій в селі Струмівка (вулиця Сільська, 67/1) виявили невідповідність гігієнічним нормам із запаху.



Як припускає директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, відхилення цього показника могли спричинити роботи з заміни насосу і труби, які перед цим проводилися в селі Струмівка.



«Ми надамо зразки питної води з села Струмівка на повторний аналіз та повідомимо про результати», - зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді здійснило забір питної води мережі сільського водогону з метою планової перевірки її якості.ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» провели санітарно-гігієнічне та мікробіологічне дослідження відібраних проб, йдеться на сайті громади.Згідно з результатами цих досліджень, переважна більшість зразків питної води за хімічними та бактеріологічними показниками відповідають нормативам.Разом з тим, у пробі води, взятій в селі Струмівка (вулиця Сільська, 67/1) виявили невідповідність гігієнічним нормам із запаху.Як припускає директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді, відхилення цього показника могли спричинити роботи з заміни насосу і труби, які перед цим проводилися в селі Струмівка.«Ми надамо зразки питної води з села Струмівка на повторний аналіз та повідомимо про результати», - зазначив він.

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