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У Луцьку для онкохворих дітей збирають іграшки, які допоможуть їм пережити болючі маніпуляції у лікарні

У Луцьку для онкохворих дітей збирають іграшки, які допоможуть їм пережити болючі маніпуляції у лікарні
Благодійний фонд «СТОПРАК» закликає небайдужих волинян зібрати іграшки для онкохворих дітей.

Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.

Зазначається, що іграшки, які допомагають малечі з онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні у Луцьку бути хоробрими воїнами у боротьбі за життя, закінчилися.

У пресслужбі благодійного фонду запевняють, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Тож маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції.

Тому варто якнайшвидше знову заповнити «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів онкогематологічного центру.

Що можна приносити: розмальовки, конструктори, слайми, пакетики тіста для ліпки, блокноти, наліпки тощо.

Подарунки можна приносити за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору). Деталі – за номером телефону: 095 89 00 632.

«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.

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Теги: подарунок, благодійність, лікарня, СТОПРАК, онко
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