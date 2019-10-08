У Луцьку для онкохворих дітей збирають іграшки, які допоможуть їм пережити болючі маніпуляції у лікарні
Сьогодні, 21:12
Благодійний фонд «СТОПРАК» закликає небайдужих волинян зібрати іграшки для онкохворих дітей.
Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
Зазначається, що іграшки, які допомагають малечі з онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні у Луцьку бути хоробрими воїнами у боротьбі за життя, закінчилися.
У пресслужбі благодійного фонду запевняють, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Тож маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції.
Тому варто якнайшвидше знову заповнити «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів онкогематологічного центру.
Що можна приносити: розмальовки, конструктори, слайми, пакетики тіста для ліпки, блокноти, наліпки тощо.
Подарунки можна приносити за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору). Деталі – за номером телефону: 095 89 00 632.
«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.
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Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
Зазначається, що іграшки, які допомагають малечі з онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні у Луцьку бути хоробрими воїнами у боротьбі за життя, закінчилися.
У пресслужбі благодійного фонду запевняють, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Тож маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції.
Тому варто якнайшвидше знову заповнити «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів онкогематологічного центру.
Що можна приносити: розмальовки, конструктори, слайми, пакетики тіста для ліпки, блокноти, наліпки тощо.
Подарунки можна приносити за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору). Деталі – за номером телефону: 095 89 00 632.
«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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