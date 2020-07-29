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На Волині ще на одній трасі почали працювати патрульні з TruCAM

На Волині ще на одній трасі почали працювати патрульні з TruCAM
Кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладу TruCAM — збільшується. Від 29 липня швидкісний режим почали контролювати на трасі Н-17 "Львів-Радехів-Луцьк".

Про це написав на сторінці у Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання", - зауважив Білошицький.

Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширили вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM. Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна тут.

Місця вимірювання - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та в місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

За його словами, усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.

На Волині ще на одній трасі почали працювати патрульні з TruCAM

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Теги: Волинь, радари, швидкісний режим
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