На Волині ще на одній трасі почали працювати патрульні з TruCAM

Кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладу TruCAM — збільшується. Від 29 липня швидкісний режим почали контролювати на трасі Н-17 "Львів-Радехів-Луцьк".Про це написав на сторінці у Facebook перший заступник начальника департаменту патрульної поліції"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання", - зауважив Білошицький.Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширили вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM. Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можнаМісця вимірювання - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та в місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.За його словами, усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.