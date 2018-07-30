Судитимуть прикордонника Луцького загону, якого викрили на хабарі





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Слідство встановило, що прикордонник налагодив схему одержання неправомірної вигоди за сприяння у переміщенні через Державний кордон України цигарок поза митними пунктами пропуску й двічі протягом червня 2020 року отримував неправомірну вигоду (60 доларів США та 6300 грн) від громадянина.



Під час одержання другого траншу 4 червня 2020 року його і затримали й тепер на прикордонника чекає лава підсудних.

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