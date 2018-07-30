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Судитимуть прикордонника Луцького загону, якого викрили на хабарі

Судитимуть прикордонника Луцького загону, якого викрили на хабарі
Дільничний інспектор прикордонної служби відділу прикордонної служби «Піща» Луцького прикордонного загону постане перед судом за одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство встановило, що прикордонник налагодив схему одержання неправомірної вигоди за сприяння у переміщенні через Державний кордон України цигарок поза митними пунктами пропуску й двічі протягом червня 2020 року отримував неправомірну вигоду (60 доларів США та 6300 грн) від громадянина.

Під час одержання другого траншу 4 червня 2020 року його і затримали й тепер на прикордонника чекає лава підсудних.

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Теги: прикордонник, хабар, суд
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