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На Волині підприємець махлював із соняшниковим насінням та обікрав державу на понад пів мільйона гривень

На Волині підприємець махлював із соняшниковим насінням та обікрав державу на понад пів мільйона гривень
Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про розтрату державного майна у особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК України), вчинену шляхом зловживання службовим становищем завідуючим однією з сортодослідних станцій Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Навесні 2018 року посадовець вказав працівникам сільськогосподарського товариства, яке надавало державному підприємству послуги, більшу на 38 га площу земельних ділянок для обробітку, ніж та, що була передбачена договором, – повідомляє пресслужба прокуратури області.

Надлишкові площі були засіяні соняшником, а восени підприємство-підрядник зібрало урожай поза обліком, що дало можливість завідуючому сортодослідною станцією розтратити державне майно на суму понад 560 тис. грн.

Невдовзі посадовець постане перед судом, який і обере йому міру покарання.

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Теги: Прокуратура, Волинь, соняшникове насіння
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