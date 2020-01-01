На Волині підприємець махлював із соняшниковим насінням та обікрав державу на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про розтрату державного майна у особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК України), вчинену шляхом зловживання службовим становищем завідуючим однією з сортодослідних станцій Волинської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».
Навесні 2018 року посадовець вказав працівникам сільськогосподарського товариства, яке надавало державному підприємству послуги, більшу на 38 га площу земельних ділянок для обробітку, ніж та, що була передбачена договором, – повідомляє пресслужба прокуратури області.
Надлишкові площі були засіяні соняшником, а восени підприємство-підрядник зібрало урожай поза обліком, що дало можливість завідуючому сортодослідною станцією розтратити державне майно на суму понад 560 тис. грн.
Невдовзі посадовець постане перед судом, який і обере йому міру покарання.
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Навесні 2018 року посадовець вказав працівникам сільськогосподарського товариства, яке надавало державному підприємству послуги, більшу на 38 га площу земельних ділянок для обробітку, ніж та, що була передбачена договором, – повідомляє пресслужба прокуратури області.
Надлишкові площі були засіяні соняшником, а восени підприємство-підрядник зібрало урожай поза обліком, що дало можливість завідуючому сортодослідною станцією розтратити державне майно на суму понад 560 тис. грн.
Невдовзі посадовець постане перед судом, який і обере йому міру покарання.
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На Волині підприємець махлював із соняшниковим насінням та обікрав державу на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 14:30