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У Польщі поблизу залізничної колії знайшли труп українця

У Польщі поблизу залізничної колії знайшли труп українця
У Польщі біля залізниці у Великопольському воєводстві днями знайшли мертвим українця.

Про це інформує inpoland.net.pl.

Як стало відомо, загиблий — 45-річний українець.

Прес-офіцер поліції в м. Конін Себастьян Вішневський повідомив польському агентству з питань преси, що тіло знайшли біля залізничних колій в гміні Голіна в суботу, 25 липня, близько 21 год.

«Тіло було сильно розкладене і пошкоджене, тому його скерували на розтин, щоб з’ясувати причину смерті чоловіка», — сказав він.

Пожежники-добровольці з Голіни повідомили в соціальних мережах, що труп знаходився в кущах, прямо біля залізничної станції.

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Теги: тіло, українець, Польща
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