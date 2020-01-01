У Польщі поблизу залізничної колії знайшли труп українця
Сьогодні, 14:32
У Польщі біля залізниці у Великопольському воєводстві днями знайшли мертвим українця.
Про це інформує inpoland.net.pl.
Як стало відомо, загиблий — 45-річний українець.
Прес-офіцер поліції в м. Конін Себастьян Вішневський повідомив польському агентству з питань преси, що тіло знайшли біля залізничних колій в гміні Голіна в суботу, 25 липня, близько 21 год.
«Тіло було сильно розкладене і пошкоджене, тому його скерували на розтин, щоб з’ясувати причину смерті чоловіка», — сказав він.
Пожежники-добровольці з Голіни повідомили в соціальних мережах, що труп знаходився в кущах, прямо біля залізничної станції.
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Про це інформує inpoland.net.pl.
Як стало відомо, загиблий — 45-річний українець.
Прес-офіцер поліції в м. Конін Себастьян Вішневський повідомив польському агентству з питань преси, що тіло знайшли біля залізничних колій в гміні Голіна в суботу, 25 липня, близько 21 год.
«Тіло було сильно розкладене і пошкоджене, тому його скерували на розтин, щоб з’ясувати причину смерті чоловіка», — сказав він.
Пожежники-добровольці з Голіни повідомили в соціальних мережах, що труп знаходився в кущах, прямо біля залізничної станції.
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