У Польщі поблизу залізничної колії знайшли труп українця





Про це інформує



Як стало відомо, загиблий — 45-річний українець.



Прес-офіцер поліції в м. Конін Себастьян Вішневський повідомив польському агентству з питань преси, що тіло знайшли біля залізничних колій в гміні Голіна в суботу, 25 липня, близько 21 год.



«Тіло було сильно розкладене і пошкоджене, тому його скерували на розтин, щоб з’ясувати причину смерті чоловіка», — сказав він.



Пожежники-добровольці з Голіни повідомили в соціальних мережах, що труп знаходився в кущах, прямо біля залізничної станції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі біля залізниці у Великопольському воєводстві днями знайшли мертвим українця.Про це інформує inpoland.net.pl Як стало відомо, загиблий — 45-річний українець.Прес-офіцер поліції в м. Конін Себастьян Вішневський повідомив польському агентству з питань преси, що тіло знайшли біля залізничних колій в гміні Голіна в суботу, 25 липня, близько 21 год.«Тіло було сильно розкладене і пошкоджене, тому його скерували на розтин, щоб з’ясувати причину смерті чоловіка», — сказав він.Пожежники-добровольці з Голіни повідомили в соціальних мережах, що труп знаходився в кущах, прямо біля залізничної станції.

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