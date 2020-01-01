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У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО

У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.

Аварія трапилась 28 липня близько 18 години на вулиці Домни Гордіюк, - інформує патрульна поліція Волинської області.

За попередньою інформацією, водій Fiat Punto, рухаючись у напрямку вулиці Єршова, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, який зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.

У ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Також є один потерпілий пасажир із автомобіля Volkswagen Touran. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.

Як з’ясувалося, водій Fiat Punto був у стані алкогольного сп’яніння. Його огляд показав результат – 1,23 проміле.

На місце події патрульні викликали слідчно-оперативну групу та надали необхідну допомогу.

У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО
У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО


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Теги: Луцьк, ДТП, травмовані
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