У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО

У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.Аварія трапилась 28 липня близько 18 години на вулиці Домни Гордіюк, - інформує патрульна поліція Волинської області.За попередньою інформацією, водій Fiat Punto, рухаючись у напрямку вулиці Єршова, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, який зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.У ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Також є один потерпілий пасажир із автомобіля Volkswagen Touran. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.Як з’ясувалося, водій Fiat Punto був у стані алкогольного сп’яніння. Його огляд показав результат – 1,23 проміле.На місце події патрульні викликали слідчно-оперативну групу та надали необхідну допомогу.