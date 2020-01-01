У Луцьку п’яний водій скоїв аварію з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.
Аварія трапилась 28 липня близько 18 години на вулиці Домни Гордіюк, - інформує патрульна поліція Волинської області.
За попередньою інформацією, водій Fiat Punto, рухаючись у напрямку вулиці Єршова, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, який зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.
У ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Також є один потерпілий пасажир із автомобіля Volkswagen Touran. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Як з’ясувалося, водій Fiat Punto був у стані алкогольного сп’яніння. Його огляд показав результат – 1,23 проміле.
На місце події патрульні викликали слідчно-оперативну групу та надали необхідну допомогу.
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Аварія трапилась 28 липня близько 18 години на вулиці Домни Гордіюк, - інформує патрульна поліція Волинської області.
За попередньою інформацією, водій Fiat Punto, рухаючись у напрямку вулиці Єршова, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, який зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів.
У ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Також є один потерпілий пасажир із автомобіля Volkswagen Touran. Його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Як з’ясувалося, водій Fiat Punto був у стані алкогольного сп’яніння. Його огляд показав результат – 1,23 проміле.
На місце події патрульні викликали слідчно-оперативну групу та надали необхідну допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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