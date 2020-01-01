У одному із районів Луцька затіяли капремонт важливої пішохідної доріжки
Сьогодні, 16:04
У одному з районів Луцька почали проводити роботи із викладання доріжки між дошкільними навчальними закладами та школою.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської ради Микола Романюк.
Так, мешканці району ЛПЗ незабаром матимуть новенькі доріжки між дошкільними навчальними закладами №22 і 23 та аж до школи №20.
Посадовець зазначив, що проблема існувала давно, щодня тисячі мешканців району проходили цим шляхом і скаржилися, однак зовсім скоро їх чекатиме приємний сюрприз.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської ради Микола Романюк.
Так, мешканці району ЛПЗ незабаром матимуть новенькі доріжки між дошкільними навчальними закладами №22 і 23 та аж до школи №20.
Посадовець зазначив, що проблема існувала давно, щодня тисячі мешканців району проходили цим шляхом і скаржилися, однак зовсім скоро їх чекатиме приємний сюрприз.
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