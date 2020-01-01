У одному із районів Луцька затіяли капремонт важливої пішохідної доріжки





Про це на своїй сторінці у Facebook Микола Романюк.



Так, мешканці району ЛПЗ незабаром матимуть новенькі доріжки між дошкільними навчальними закладами №22 і 23 та аж до школи №20.



Посадовець зазначив, що проблема існувала давно, щодня тисячі мешканців району проходили цим шляхом і скаржилися, однак зовсім скоро їх чекатиме приємний сюрприз.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному з районів Луцька почали проводити роботи із викладання доріжки між дошкільними навчальними закладами та школою.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцької міської радиТак, мешканці району ЛПЗ незабаром матимуть новенькі доріжки між дошкільними навчальними закладами №22 і 23 та аж до школи №20.Посадовець зазначив, що проблема існувала давно, щодня тисячі мешканців району проходили цим шляхом і скаржилися, однак зовсім скоро їх чекатиме приємний сюрприз.

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