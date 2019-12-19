У місті на Волині злодій розбив вітрину магазину та вкрав звідти гроші і сигарети

У Володимир-Волинському поліцейські охорони «на гарячому» затримали злодія, який вночі обікрав продуктовий магазин.Так, близько 2-ої години ночі до пункту централізованого спостереження надійшов сигнал «тривога на об’єкті» з продуктового магазину, що знаходиться по вулиці Глушкова, - пише управління поліції охорони у Волинській області.При прибутті правоохоронці побачили розбите скло вітрини, а сам отвір в склі прикритий рекламним банером. Правоохоронці припустили, що в магазині може знаходитися стороння особа. За декілька хвилин крізь цю діру почав вилазити чоловік тримаючи в руках блок цигарок. Чоловіка затримали.Злодієм виявився 38-річний місцевий мешканець, який вже був у 2015 році засуджений за аналогічний злочин. У затриманого в процесі поверхневого огляду вилучили 1700 гривень та тютюнові вироби вартістю біля 500 гривень. Разом із речовими доказами, чоловіка передали слідчо-оперативній групі Володимир-Волинського відділу поліції, яка прибула на місце події.Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ст.185 ч.3 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років) Кримінального кодексу України.