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На Волині у студента в автобусі викрали телефон, поки він спав

На Волині у студента в автобусі викрали телефон, поки він спав
У Володимирі-Волинському вчора розкрили крадіжку велосипеда.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник шляхом вільного доступу потягнув двоколісний прямо з подвір’я потерпілого. Оперативники встановили, хто скоїв крадіжку: це також місцевий 51-річний мешканець, який уже був судимий. Відомості належним чином зареєстровані.

А в Ковелі поліцейські разом з громадянами затримали зловмисника, який в автобусі поцупив мобільний телефон у студента. Сума збитку становила 6 тисяч гривень.

Хлопець скористався моментом, коли потерпілий задрімав, і витягнув телефон з кишені його куртки. Коли автобус зупинився, той намагався втекти, та був затриманий. Тепер 21-річному порушнику загрожує кримінальна відповідальність.

На Волині у студента в автобусі викрали телефон, поки він спав

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Теги: крадіжка, Ковель, автобус
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